Les 5 nouveautés de WhatsApp les plus importantes de la dernière semaine

Tout au long de cette semaine, WhatsApp s’est mis à jour avec une série de nouveautés très intéressantes. Nous allons les parcourir toutes.

Voici toutes les améliorations qui sont arrivées sur WhatsApp au cours de la dernière semaine

Chaque semaine, WhatsApp, la plateforme de messagerie la plus populaire actuellement avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois, se met à jour avec de nouvelles fonctionnalités qui améliorent ses applications mobiles et comme chaque lundi, nous les avons compilées pour toi les meilleures et nous te les présentons.

Nous allons maintenant énumérer les 5 nouveautés qui sont arrivées dans l’application de messagerie appartenant à Meta au cours des 7 derniers jours, parmi lesquelles nous devons souligner la prise en charge des clés d’accès et la version pour iPad.

Voici toutes les améliorations qui sont récemment arrivées sur WhatsApp

Toutes les nouveautés dont nous allons parler ci-dessous ont été déployées dans les applications Beta d’Android et d’iOS à travers différentes mises à jour au cours de la dernière semaine. Cela signifie que certaines de ces fonctions sont encore en développement, et, par conséquent, pour en profiter sur ton téléphone, tu devras t’inscrire au programme Beta de WhatsApp.

Sans plus tarder, passons en revue les 5 nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur WhatsApp ces derniers jours:

Prise en charge des clés d’accès : la nouveauté la plus remarquable qui est arrivée sur WhatsApp pour Android, via la version Beta 2.23.20.4, au cours des sept derniers jours est la connexion par clés d’accès, une méthode de vérification qui permet à l’utilisateur de déverrouiller l’appareil à l’aide d’une méthode biométrique telle que l’empreinte digitale ou le visage, ou en utilisant un code PIN ou un mot de passe.

WhatsApp arrive officiellement sur iPad : la mise à jour Beta de WhatsApp pour iOS avec le numéro de version 23.19.1.71 via l’application TestFlight a apporté la tant attendue variante de WhatsApp pour iPad OS. Cependant, tu dois savoir que pour pouvoir profiter de WhatsApp sur ton iPad, tu devras être dans le programme Beta de WhatsApp pour iOS, qui, malheureusement, n’accepte actuellement pas de nouveaux membres.

Filtre des chats de groupe : les gars de WABetaInfo ont découvert que les Betas de WhatsApp pour iOS 23.19.1.72 et WhatsApp pour Android 2.23.19.7 comprenaient une nouvelle conception des chats de groupe qui supprimait le bouton de filtre situé à côté de la barre de recherche au profit d’un nouveau filtre « Non lus » et qui remplaçait le filtre « Entreprises » par une nouvelle fonctionnalité qui te permet de filtrer plus facilement les chats de groupe.

Réactions aux publications des Chaînes : la mise à jour Beta de WhatsApp pour Android avec le numéro de version 2.23.20.6 inclut une nouvelle fonctionnalité pour les Chaînes récemment lancées qui te permet de réagir avec des emojis aux publications des chaînes que tu suis.

Alertes pour les chaînes fermées : enfin, la version Beta de WhatsApp pour Android 2.23.20.6 a également révélé que le client de messagerie travaillait sur une fonctionnalité qui informe les créateurs des chaînes si celles-ci ont été bloquées dans certaines régions spécifiques. Ainsi, grâce à cette fonction, le créateur de la chaîne sait si la visibilité de sa chaîne est restreinte dans certains pays.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :