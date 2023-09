Microsoft affirme qu’une future augmentation des prix du Xbox Game Pass « est inévitable »

Phil Spencer, directeur de Xbox, affirme qu’une future augmentation des prix du populaire service de jeux de Microsoft « est inévitable ».

Xbox Game Pass augmentera ses prix à l’avenir et c’est « inévitable »

Ces derniers jours, Microsoft a été une grande source d’actualités, ce qui a provoqué une fuite massive causée par la société elle-même et qui a révélé de nombreux projets futurs de Xbox et plusieurs documents très intéressants. De plus, Redmond a également obtenu l’approbation provisoire de la CMA du Royaume-Unis pour l’acquisition d’Activision Blizzard, ce qui rapproche de plus en plus de sa conclusion. Cependant, il semble que les nouvelles ne s’arrêtent pas là et, récemment, nous avons appris que Xbox Game Pass, le populaire service de l’entreprise américaine, finira par augmenter son prix, tôt ou tard.

En réalité, il y a quelques mois, Xbox Game Pass a déjà augmenté ses prix, bien que pas de manière excessive, sur plusieurs marchés, tout comme Xbox Series X. De plus, Phil Spencer, le directeur de Xbox, a récemment reconnu dans une déclaration au média japonais Game Watch que son service réputé finira par augmenter à nouveau son prix et que c’est quelque chose d' »inévitable » (déclarations recueillies par le populaire utilisateur de X Idle Sloth).

Xbox Game Pass finira par augmenter de prix tôt ou tard

(FYI) Phil a été interrogé sur une éventuelle augmentation du prix de Game Pass à l’avenir Phil Spencer : « Bien que la principale prémiss… pic.twitter.com/jpN1zbAyaV — Idle Sloth???????? (@IdleSloth84_) 23 septembre 2023

Lors du Tokyo Game Show 2023, Spencer a accordé une interview au média susmentionné et a affirmé ce qui suit lorsqu’il a été interrogé sur une augmentation des prix du service de jeux de Microsoft : « Bien que la principale préoccupation soit d’offrir une valeur ajoutée, je pense que l’augmentation des prix est inévitable à l’avenir. Nous avons récemment augmenté nos prix une fois, mais la décision a été prise après une réflexion minutieuse. Nous pensons qu’il est important d’offrir des services qui sont reconnus pour avoir une valeur suffisante même en cas d’augmentation des prix », a déclaré le directeur de Xbox.

Actuellement, avec l’augmentation des prix qui a eu lieu il y a quelques mois, que nous avons mentionnée et à laquelle faisait référence Phil Spencer lui-même, Xbox Game Pass sur consoles coûte désormais 10,99 euros (au lieu de 9,99 euros), tandis que Xbox Game Pass Ultimate a augmenté à 14,99 euros (au lieu de 12,99 euros). Nous verrons quand une nouvelle augmentation des prix se produira dans ledit service Microsoft, mais pour l’instant, il semble que cela ne se produira pas rapidement, donc les utilisateurs peuvent être tranquilles.

De plus, lors de la même interview, Spencer a affirmé que Xbox collabore avec des studios japonais pour le développement de nouveaux jeux pour la plate-forme mentionnée, et plusieurs d’entre eux n’ont pas encore été annoncés. « Vous pouvez compter dessus. En réalité, nous avons sorti Hi-Fi Rush cette année. Bien que ce soit plutôt un petit travail qu’une œuvre magistrale comme Blue Dragon, c’était un travail de grande qualité. Les créateurs de jeux japonais font également partie de Microsoft Game Studios, et bien qu’il y ait encore quelques titres qui ne peuvent pas être annoncés, nous travaillons avec des créateurs japonais pour développer de nouveaux jeux », a déclaré le directeur de la marque verte.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :