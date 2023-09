Ces écouteurs Sony sont une grande surprise : bon marché, ils ont un son de luxe et une autonomie de 20 heures

40% de réduction sur des écouteurs Sony que nous avons analysés et que nous vous recommandons personnellement pour leur rapport qualité-prix.

Profiter de bons écouteurs sans fil Sony ne signifie pas nécessairement dépenser une grosse somme d’argent. Le meilleur exemple en est les Sony WF-C700N, des écouteurs sans fil très confortables, qui offrent un excellent son, une réduction de bruit et une autonomie pouvant atteindre 20 heures. Ils ont un prix de vente recommandé de 129,99 euros, mais une réduction spectaculaire de 41% vous permet de les acheter pour seulement 76,99 euros sur Amazon dans le superbe modèle de couleur verte.

Vous économisez donc presque la moitié du prix original de ces Sony WF-C700N si vous les achetez sur Amazon. Notez que pour seulement 1 euro de plus, vous pouvez opter pour le modèle de couleur blanche, qui peut être plus discret. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous recevrez les écouteurs en seulement 1 à 2 jours à votre domicile. Sachez qu’ils sont beaucoup plus chers dans d’autres stores. Par exemple, vous les trouverez à 92,99 euros chez MediaMarkt et à 99,99 euros chez Ebay.

Lors de notre analyse de ces Sony WF-C700N, nous avons découvert qu’ils ont un design que nous adorons pour leur légèreté, nous pouvons profiter pleinement de notre musique préférée grâce à leur qualité sonore et le bruit extérieur disparaît lorsque nous activons la réduction de bruit. De plus, leur grande autonomie nous permet de les utiliser pendant des heures et des heures sans avoir besoin du chargeur. Mais attendez, il y en a plus…

De bons écouteurs Sony pour moins de 80 euros

En ouvrant la boîte d’emballage, la première chose que vous trouverez est l’étui de chargement des Sony WF-C700N. C’est un boîtier compact et léger, que vous pouvez donc facilement transporter dans votre poche. À l’intérieur se trouvent les écouteurs, qui vous surprendront par leur légèreté, seulement 4,6 grammes chacun. Cela les rend très confortables à porter, vous pouvez les porter pendant des heures sans gêne.

Une fois que vous les connectez à d’autres appareils et que vous appuyez sur lecture, vous découvrirez que ces écouteurs Sony offrent un excellent son. Les haut-parleurs de 5 millimètres à l’intérieur produisent des graves puissants qui ne saturent pas et des fréquences très bien équilibrées. Vous pouvez donc acheter les Sony WF-C700N sans craindre d’être déçu en écoutant de la musique et des podcasts, en jouant à des jeux, en regardant un film ou en suivant des diffusions sur Twitch.

Un autre point important dans l’expérience est la réduction de bruit active, qui vous permet d’écouter votre musique sans être dérangé par le bruit ambiant. Par exemple, vous pouvez activer cette fonction lorsque vous êtes dans les transports en commun, à la salle de sport ou lorsque vous vous promenez dans la rue. Lorsque vous souhaitez écouter ce qui se passe autour de vous, il vous suffit d’activer le mode transparence.

En ce qui concerne l’autonomie, vous pouvez également être tranquille. Avec la réduction de bruit, la durée de vie de la batterie est de 7,5+7,5 heures, soit 15 heures au total. Si vous désactivez la réduction de bruit, l’autonomie est de 10+10 heures, soit 20 heures au total. Vous pouvez donc être assuré de pouvoir utiliser les écouteurs pendant de nombreuses heures avant de devoir les recharger.

Il y a d’autres détails très importants sur ces Sony WF-C700N. Par exemple, ils disposent d’une connectivité Bluetooth qui vous permet de les connecter sans fil à des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs et bien plus encore. Attention, ils ont une connexion multipoint, ce qui signifie qu’ils peuvent être connectés à 2 appareils différents simultanément. D’autre part, notez qu’ils disposent de commandes tactiles et qu’ils sont résistants aux éclaboussures d’eau, vous pouvez donc les utiliser en extérieur sans crainte.

À notre avis, les Sony WF-C700N sont une belle surprise, car ils offrent la qualité légendaire de Sony à un prix très abordable. Vous savez maintenant que vous pouvez les acheter pour moins de 80 euros sur Amazon, une opportunité à ne pas manquer si vous recherchez de bons écouteurs sans fil, beaux et bon marché.

