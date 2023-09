MrBeast, le YouTuber avec le plus d’abonnés au monde, filmera ses vidéos avec des téléphones Samsung

Samsung et MrBeast s’associent pour que le Samsung Galaxy S23 Ultra devienne le téléphone portable avec lequel ils enregistrent tout le contenu de leur chaîne YouTube.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est devenu la principale caméra de la chaîne YouTube de MrBeast grâce à une collaboration avec Samsung.

MrBeast commencera à enregistrer ses vidéos pour YouTube avec des téléphones Samsung. Le plus grand créateur de contenu sur YouTube dans le monde commencera à utiliser les Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 pour créer des vidéos qui accumulent tant de vues. Bien entendu, cette décision a été prise grâce à un accord de collaboration entre l’entreprise coréenne et le YouTuber américain.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra sera la caméra officielle de la chaîne YouTube de MrBeast. C’est l’annonce faite par le créateur de contenu. Cependant, le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5 accompagneront également la chaîne, permettant aux utilisateurs de découvrir toutes les possibilités d’un téléphone pliable au quotidien.

La première vidéo entièrement enregistrée avec le Samsung Galaxy S23 Ultra sur la chaîne de MrBeast est déjà publiée. Le titre de la vidéo est « Auto de 1$ Vs Auto de 100 000 000$ », faisant référence à une vidéo dans laquelle on peut voir toute l’équipe de la chaîne de MrBeast conduire des voitures de différents prix, de 0 à 100 000 000 dollars. La vidéo dure 16 minutes et, en examinant les commentaires, aucun utilisateur ne s’est rendu compte qu’elle avait été enregistrée avec un téléphone portable.

Samsung a publié une vidéo montrant comment ce contenu de MrBeast a été enregistré. Dans la vidéo qui se trouve sur la chaîne officielle de Samsung aux États-Unis, on peut voir un grand nombre de Samsung Galaxy S23 Ultra fixés aux véhicules pour enregistrer l’habitacle des différentes voitures. Il est intéressant de noter qu’ils ont utilisé la caméra frontale plutôt que la caméra arrière, qui aurait pu donner de meilleurs résultats pour filmer.

Les vidéos résultantes ont été téléchargées sur YouTube avec une résolution Full HD. On pourrait s’attendre à ce que, en utilisant le Samsung Galaxy S23 Ultra comme caméra d’enregistrement, la résolution résultante soit en 4K. Mais il semble que la firme coréenne et MrBeast ont décidé d’être conservateurs et d’exporter les résultats en résolution Full HD, soit 1920 x 1080 pixels.

