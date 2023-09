Voici toutes les nouveautés apportées par la RazerCon : claviers, chaises et bien plus

Les nouveautés de Razer la remettent au centre de l’opinion publique.

Razer s’associe à Dolce & Gabbana pour lancer certains de ses produits modifiés

Razer est l’une des marques les plus en pointe dans les accessoires de jeu. Habituellement, nous trouvons la plupart de ses nouveautés dans les RazerCon, un salon destiné spécifiquement à la présentation de produits de la marque et à d’autres événements liés. Ce salon offre généralement des lancements très intéressants. Nous vous avons récemment montré nos impressions sur le Razer Kishi V2 Pro et bien qu’il s’agisse d’une nouveauté récente en France, il est maintenant temps de parler d’une tonne d’autres nouveautés que la marque propose.

Claviers Razer Huntsman

Les Razer Huntsman ont toujours bénéficié d’une grande notoriété dans les sports électroniques. C’est pourquoi c’est l’une des gammes les plus soignées par Razer, qui a lancé la gamme Huntsman V3 Pro dans le but de continuer à dominer le marché. Ses interrupteurs optiques analogiques avec plage d’activation entièrement configurable sont remarquables.

Ils comprennent plusieurs caractéristiques très intéressantes, comme un bouton de rapid trigger pour faire la différence dans les partie en ligne, surtout dans les shooters.

En plus de la version complète, ils ont également lancé une version TKL (sans pavé numérique) et une version encore plus compacte appelée mini.

En ce qui concerne les prix :

Razer Huntsman V3 Pro : 289,99 euros.

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless : 249,99 euros.

Razer Huntsman V3 Pro Mini : 209,99 euros.

Ils seront disponibles à partir d’octobre sur le site officiel de Razer.

Chaises Razer Fujin

Les Razer Fujin Pro élèvent à un nouveau niveau ce que Razer a réalisé avec ses fauteuils précédents. Il s’agit de chaises de jeu en filet ajustables, quelque chose de très différent de ce que la marque essayait de vendre avec ses Iskur, qui étaient beaucoup plus orientés vers le jeu avec un style beaucoup plus agressif et axé sur l’univers du jeu vidéo. Ces Fujin ont toujours cette orientation, mais elles ont un aspect beaucoup plus professionnel.

L’objectif est de maintenir les joueurs au frais pendant de longues heures de jeu. Le filet est respirant et conçu pour permettre la circulation de l’air autour de celui-ci. Il est très résistant et élastique, donc il promet de rester sur nos bureaux pendant de nombreuses années.

Il dispose d’accoudoirs rembourrés 4D et d’un appui-tête profilé en 3D pour offrir la meilleure qualité possible lors de longues heures de jeu.

Quant à sa petite sœur, la Razer Fujin a la même conception mais est beaucoup plus petite. Elle a un filet ultra-respirant et des accoudoirs 3D. Cependant, elle n’a pas d’appui-tête.

Les prix sont les suivants :

Razer Fujin Pro pour 1 199,99 euros.

Razer Fujin 699,99 euros.

On ne sait pas exactement quand la version Pro sera disponible, mais la version standard est disponible depuis sa présentation le 21 septembre.

D’autres nouveautés intéressantes de Razer

Une des choses les plus remarquables est que Razer a lancé une collaboration avec Lamborghini pour redessiner son Razer Blade de 16 pouces avec une 4090 RTX et un Intel Core i9 HX.

Les collaborations ne se limitent pas seulement à la marque automobile, des éditions spéciales d’écouteurs et de chaises ont également été lancées en collaboration avec Dolce & Gabbana. Ainsi, Razer cherche à mélanger le style de vie des joueurs avec le luxe pour ceux qui apprécient les deux.

Ainsi, avec Razer Axon, en utilisant l’IA de Leonardo AI, l’une des meilleures alternatives à Midjourney, nous pourrons créer nos propres fonds d’écran de manière très intéressante. Ainsi, en utilisant des suggestions du monde du jeu, nous pourrons créer des choses très intéressantes et originales. Le point fort de tout cela est que c’est aussi gratuit sur leur site officiel.

D’autre part, le logiciel a également été modifié pour le rendre plus compétitif :

Razer Chroma aura plus de fonctionnalités et son utilisation sera plus intuitive.

Razer Synapse a également amélioré son interface dans une nouvelle version pour une utilisation encore meilleure qu’auparavant.

Enfin, Razer a également lancé différents systèmes d’éclairage. Avec la Razer Gamer Room, la marque mise sur un style original et proche de son style classique avec une grande quantité d’éclairage LED sur ses périphériques. Ainsi, nous pourrons décorer notre pièce dans un style similaire.

