Google veut rattraper Apple et pourrait offrir 7 ans de mises à jour avec les Pixel 8

Les Google Pixel 8 vont introduire une poignée de nouveautés une fois qu’ils seront présentés le 4 octobre prochain, notamment un nouveau processeur Google Tensor G3 et un design revu, qui dira adieu aux courbes de l’écran pour adopter un format plat pour les deux variantes du téléphone.

À mesure que les jours passent, nous découvrons davantage de détails sur cette nouvelle famille de smartphones made by Google. Maintenant, grâce à un « leaker » reconnu, nous avons appris que Google prévoit d’étendre de manière significative le support de ses nouveaux appareils, atteignant jusqu’à sept ans de mises à jour logicielles.

Ces dernières années, Google était légèrement en retard en ce qui concerne le support de ses appareils. Alors que ceux de Mountain View assuraient trois grandes mises à jour du système pour leurs Pixel et cinq ans de mises à jour logicielles, des marques comme Samsung ont depuis longtemps étendu cette limite, atteignant quatre mises à jour d’Android et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Mais cela pourrait changer avec l’arrivée des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Une fiche technique dévoilée indique que les nouveaux appareils pourraient recevoir jusqu’à sept ans de mises à jour, y compris des mises à jour du système d’exploitation, des mises à jour de sécurité et des mises à jour de type « Feature Drop ».

and just to clarify: 7 years of updates, but not necessarily 7 OS updates.

— kamila ???? (@Za_Raczke) 25 septembre 2023