Ces 4 téléphones Samsung reçoivent également la mise à jour Android de septembre

La mise à jour de sécurité de septembre est déjà en train d’arriver sur les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 UItra avec la version du firmware G99xUSQS9EWI1 et sur les Galaxy A54 5G avec le numéro de version A546xXXS5AWI3.

Le Samsung Galaxy A54 5G est mis à jour avec le correctif de sécurité de septembre /Image : David Freire

Samsung s’est engagé à mettre à jour ses meilleurs smartphones, à la fois les modèles haut de gamme et les modèles milieu de gamme les plus récents, ainsi que ceux qui sont sur le marché depuis un certain temps, avec le dernier correctif de sécurité Android dès que possible, et, un mois de plus, le géant coréen tient parole car, à ce jour, une vingtaine de terminaux de la marque ont déjà reçu la mise à jour Android de septembre.

Le rythme des mises à jour de sécurité de Samsung est constant et une bonne preuve en est que la société coréenne a commencé à déployer le correctif de sécurité de septembre 2023 sur ses fleurons de 2021, les Galaxy S21, ainsi que sur le modèle le plus avancé de la série Galaxy A pour 2023, le Galaxy A54 5G.

La mise à jour Android de septembre 2023 arrive sur les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra et Galaxy A54 5G

Comme nous le confirme le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de septembre 2023 sur les versions verrouillées par l’opérateur des Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra aux États-Unis, ainsi que sur les Galaxy A54 5G dans plusieurs régions du monde. De même, il est prévu que cette mise à jour se déploie sur les modèles du reste des pays du monde au cours des prochaines semaines.

Ainsi, la mise à jour de sécurité de septembre est déjà en train d’arriver sur les Samsung Galaxy S21 et les Galaxy A54 5G avec les versions du firmware G99xUSQS9EWI1 et A546xXXS5AWI3 respectivement.

Ces deux nouvelles versions de logiciel incluent, comme il se doit, le correctif de sécurité de septembre 2023, qui corrige un total de 62 problèmes de sécurité et de confidentialité, résout un certain nombre d’erreurs générales détectées dans One UI et améliore les performances et la stabilité de ces quatre appareils.

Comme d’habitude, si vous avez l’un de ces quatre Samsung Galaxy et que vous voulez vérifier si vous avez déjà reçu cette nouvelle mise à jour de sécurité, il vous suffit d’entrer dans le menu des Paramètres de votre téléphone et d’accéder à la section Mise à jour du logiciel.

Une fois que ce nouveau firmware est disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

