Les prix et les caractéristiques des Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont été entièrement divulgués

Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro : prix, caractéristiques et toutes les données qui ont été révélées avant leur lancement officiel

Les prix et les caractéristiques des Pixel 8 et Pixel 8 Pro n’ont plus de secrets. La dernière fuite, qui vient de une publication sur X, anciennement Twitter, a révélé toutes les nouveautés avec lesquelles ces nouveaux dispositifs arriveront. Étant donné qu’il s’agit d’informations non officielles, il convient de les considérer avec prudence.

Lancement imminent des nouveaux Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro. On s’attend à ce que les deux appareils soient présentés au cours des prochaines semaines, en même temps que les présentations du Google Pixel 7 et du Google Pixel 7 Pro. Étant donné que les dates de présentation sont si proches, les rumeurs se multiplient.

Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro : caractéristiques et prix entièrement dévoilés

Le Google Pixel 8 Pro au même prix en dollars que le Google Pixel 7 Pro. Le modèle le plus avancé des appareils Google resterait à 899 dollars, le prix de lancement du Pixel 7 Pro en France étant de 899 euros. Il se pourrait que le prix de ce dispositif ne change pas et que le nouveau modèle conserve l’étiquette avec laquelle il a été lancé sur le marché.

Le Google Pixel 8, 100 dollars plus cher que le Google Pixel 7. Ce que l’on peut voir, c’est que le nouveau modèle de la famille Google Pixel 8 aura un prix de 699 dollars, ce qui équivaudrait à 656 euros au taux de change. Le Google Pixel 7 était vendu en France au prix de 649 euros, l’augmentation du nouveau modèle ferait donc passer le Google Pixel 8 à environ 700 euros.

Nouveau processeur Google Tensor G3 pour les nouveaux Google Pixel. Les deux appareils seraient équipés du nouveau processeur développé par Google, qui vient remplacer le Tensor G2 actuel. On en sait peu sur ce processeur, mais on s’attend à ce qu’il offre une puissance et une efficacité énergétique accrues aux nouveaux terminaux de la famille Google Pixel 8.

Jusqu’à 12 Go de RAM pour le Google Pixel 8 Pro et 8 Go de RAM pour le Pixel 8. La quantité de RAM reste la même que pour les modèles précédents, bien qu’il puisse s’agir d’une nouvelle version beaucoup plus rapide. On ne connaît pas les capacités de stockage intégrées à ces appareils, mais on s’attend à ce que 128 Go soit la base pour les deux modèles.

Écrans avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz sur les deux appareils.* La principale différence entre les écrans réside dans le fait que le Google Pixel 8 pourra être configuré à la fois en 60 et 120 Hz, tandis que le Google Pixel 8 Pro aura un écran adaptatif pouvant aller jusqu’à 120 Hz lorsque cela sera nécessaire et descendre jusqu’à 1 Hz dans les moments où cela ne le sera pas.

Changements dans les appareils photo des nouveaux Google Pixel 8 et 8 Pro. Le Google Pixel 8 conservera les deux capteurs à l’arrière, la configuration est la suivante : principal de 50 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels avec fonction macro. Le capteur frontal sera de 10,5 mégapixels. Dans le Google Pixel 8 Pro, on trouverait trois capteurs à l’arrière : principal de 50 mégapixels, ultra grand-angle de 48 mégapixels (plus de mégapixels que le Pixel 7 Pro), téléobjectif de 48 mégapixels avec 5 augmentations optiques, et la caméra frontale sera de 10,5 mégapixels.

Aucune date officielle de présentation et de lancement pour la nouvelle famille Google Pixel 8. On s’attend à ce que Google annonce le jour où les deux appareils seront dévoilés, en attendant, les fuites et les rumeurs continueront à alimenter le désir de connaître les nouveautés avec lesquelles arriveront le Google Pixel 8 et le Google Pixel 8 Pro.



