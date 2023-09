Pour une raison quelconque, Tesla et McDonald’s ont créé une cuillère inspirée par le Cybertruck

Pour l’instant, il n’est disponible qu’en Chine avec les McFlurrys, et il coûte environ 3,75 euros au taux de change.

Voici la ‘CyberSpoon’, la cuillère conçue avec McDonalds avec laquelle Tesla souhaite promouvoir son camion CyberTruck.

Le CyberTruck de Tesla n’est pas encore commercialisé et pourtant il est déjà une star des médias, et ce camion étrange et futuriste de Tesla continue de faire les gros titres non seulement pour les possibilités qu’il offre, mais aussi grâce aux absurdités d’Elon Musk et à toutes les actions marketing que le fabricant d’Austin nous a proposées, comme ce chargeur sans fil inspiré de la bête motorisée de Tesla.

Le prochain mouvement est également connu, et c’est que Tesla et McDonalds se sont associés pour nous présenter, pour des raisons encore inconnues, cette cuillère inspirée du CyberTruck qui arrivera en édition limitée dans les restaurants de la chaîne américaine en Chine, à un prix symbolique d’un peu moins de 4 euros au taux de change.

La cuillère s’appelle ‘CyberSpoon’, elle sera disponible en édition limitée de 50 000 unités uniquement en Chine et coûte environ 3,75 euros, un investissement bien placé pour un produit qui deviendra bientôt un objet de désir pour les collectionneurs et les passionnés.

Il n’a jamais fait les choses comme les autres, donc aussi étrange ou curieuse que puisse paraître cette campagne publicitaire, il n’est pas étonnant que Tesla ait voulu s’associer à McDonalds pour promouvoir ses camions CyberTruck en Chine, d’autant plus que les glaces McFlurry sont une sensation dans le gigantesque pays asiatique.

Ainsi, lorsque les Chinois commanderont leur McFlurry dans n’importe quel restaurant de fast food de McDonalds, ils pourront demander leur cuillère peu ordinaire avec un design basé sur la Tesla CyberTruck, qui ne semble pas très confortable mais qui est saisissante et adaptée aux fans.

De plus, les 3,75 euros environ de coût seront bien investis, car on parle d’environ 50 000 unités qui en peu de temps feront de cette ‘CyberSpoon’ un objet de collection à part entière qui se vendra très bien en dehors de la Chine.

La cuillère n’est pas un objet jetable mais un souvenir, qui est livré dans sa boîte spécialement conçue pour l’occasion et présente l’inscription ‘Don’t Panic’ extraite du Guide du voyageur galactique, un des livres préférés d’Elon Musk et un slogan déjà utilisé précédemment par Tesla.

Nous verrons si finalement la ‘CyberSpoon’ se propage dans tous les marchés où le camion CyberTruck de Tesla sera présenté officiellement, bien que pour l’instant, voici une nouvelle excentricité d’un fabricant de voitures qui, sans aucun doute, n’est pas comme les autres dans une industrie assez rigide et parfois trop sérieuse.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :