Les 8 meilleures applications pour que les enfants apprennent à programmer

Dans cette compilation d’applications, vous trouverez les meilleures pour que les plus petits apprennent à programmer de manière simple et efficace.

Un enfant utilisant un appareil électronique.

Dans un monde de plus en plus technologique, enseigner aux enfants à programmer est devenu l’un des objectifs les plus intéressants pour améliorer leurs compétences numériques. La programmation stimule non seulement la créativité et la pensée logique, mais elle leur fournit également les outils nécessaires pour comprendre et gérer la technologie qui les entoure.

Dans cet article, je vous propose une sélection d’applications spécialement conçues pour que les enfants apprennent à programmer de manière amusante et interactive. Des jeux qui enseignent les concepts de base de la codification aux plateformes qui leur permettent de créer leurs propres applications, ces services sont le moyen idéal d’initier les plus petits au monde de la programmation.

Mimo

Avec Mimo, vos enfants . Cette application leader a aidé des millions d’étudiants à maîtriser différents langages. Même s’ils sont débutants sans expérience préalable en codification, l’application propose des leçons adaptées à leur niveau.

Mimo rend l’apprentissage de la programmation intuitif et simple, avec un programme d’études conçu par des professionnels qui . De plus, elle délivre des certificats pour prouver leurs compétences et dispose d’une communauté active de codeurs.