Ce mobile 5G est un bijou à moins de 300 euros : nous l’avons analysé et nous le considérons comme une réussite absolue

Écran d’excellente qualité, bonnes performances, appareil photo principal avancé et bonne autonomie avec charge rapide sur un mobile qui dépasse les 100 euros de réduction.

Vous aurez raison de acheter ce mobile POCO tant pour la qualité que pour l’économie de plus de 100 euros // Image : Urban Techno.

Il ne fait pas partie des fabricants les plus populaires, mais il faut reconnaître que POCO fait du bon travail en matière de fabrication de téléphones mobiles. Parmi tous leurs modèles récents, celui que nous préférons est le POCO X5 Pro 5G. En réalité, c’est l’un des meilleurs – ou le meilleur – téléphones mobiles que vous pouvez acheter pour moins de 300 euros. Lors de l’analyse du POCO X5 Pro 5G, nous avons découvert qu’il possède un écran exquis, de très bonnes performances et un appareil photo principal avancé, entre autres détails.

Ce POCO X5 Pro 5G est l’un des meilleurs téléphones mobiles de milieu de gamme sur le marché, et cela se reflète dans son prix. Il est disponible à partir de 349,99 euros pour le modèle 6 Go + 128 Go, bien qu’il soit habituel de le trouver à environ 270 euros chez PcComponentes. L’offre est encore meilleure pour le modèle 8 Go + 256 Go (399,99 euros), qui se situe généralement autour de 285 euros sur Amazon. Par conséquent, en plus d’obtenir un smartphone de grande qualité, vous économisez plus de 100 euros sur votre achat.

Ces grosses réductions rendent le rapport qualité-prix du POCO X5 Pro 5G encore meilleur. En définitive, il est difficile de trouver un téléphone qui vous offre une meilleure qualité pour moins de 300 euros. Comme nous l’avons analysé, nous pouvons vous parler de première main à quoi ressemblera votre expérience avec ce bijou.

POCO X5 Pro 5G

Pourquoi le POCO X5 Pro 5G est un excellent achat pour moins de 300 euros

La première chose que nous avons découvert en testant ce smartphone, c’est qu’il dispose d’un design attrayant, tant du point de vue esthétique que de l’ergonomie. Avec une épaisseur de 7,9 millimètres et un poids de 181 grammes, il s’agit d’un terminal qui est très confortable à utiliser et à porter dans votre poche. Sur ses côtés et bords, nous trouvons le capteur d’empreintes digitales, un port audio de 3,5 millimètres et le port USB-C.

Nous laissons le design de côté pour nous concentrer sur l’écran, l’un des composants les plus remarquables du POCO X5 Pro 5G. En théorie, il s’agit d’un écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. En pratique, c’est l’un des meilleurs écrans de la gamme moyenne grâce à une qualité incroyable. Il affiche des images d’une netteté excellente, une grande fluidité et un étalonnage très précis.

Le cerveau du POCO X5 Pro 5G est le Qualcomm Snapdragon 778G, et nous pouvons vous dire que c’est une très bonne nouvelle. Le processeur a plus que suffisamment de puissance pour exécuter les applications les plus courantes du quotidien ainsi que celles qui sont plus exigeantes, comme les jeux. La fluidité est également présente lorsque vous naviguez avec vos données mobiles, car il dispose de la connectivité 5G. En ce qui concerne le système d’exploitation, il a été mis à jour depuis un certain temps vers Android 13 – MIUI 14 est installée d’origine -.

L’achat de ce smartphone est également une réussite en raison de la qualité de son appareil photo principal de 108 mégapixels, signé Samsung. Comme nous avons pu le constater lors de l’analyse, cet objectif offre l’une des meilleures expériences photographiques que nous ayons obtenues dans la gamme moyenne. Les photos qu’il capture sont très, très bonnes, tant en termes de netteté que de couleurs. De plus, il peut enregistrer des vidéos en 4K. D’autre part, sa caméra frontale fait également un travail remarquable.

POCO X5 Pro 5G

Enfin, le POCO X5 Pro 5G est équipé d’une batterie de 5 000 mAh qui surpasse facilement une journée d’utilisation. En réalité, grâce aux bonnes performances énergétiques du processeur, vous pouvez utiliser votre téléphone pendant 2 jours consécutifs si vous n’êtes pas trop exigeant. Nous apprécions également le fait que la charge rapide soit de 67W, ce qui signifie que le téléphone se recharge complètement en seulement 45 minutes.

En conclusion, ce POCO X5 Pro 5G offre une expérience proche de la gamme haut de gamme à un prix de la gamme moyenne. Choisissez si vous préférez le modèle 6 Go + 128 Go ou le modèle 8 Go + 256 Go et profitez de grandes réductions sur Amazon, chez PcComponentes et dans la boutique officielle Xiaomi.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques mentionnés dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :