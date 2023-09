Est-ce qu’on te dit toujours que tu ronfles la nuit ? Avec ces trois applications gratuites pour Android, tu seras fixé.

Voici les trois applications les plus fiables et sécurisées de la boutique Play Store pour découvrir si vous ronflez et vous aider à essayer de le résoudre.

Découvrez les meilleures applications Android pour savoir si vous ronflez en dormant

Les ronflements sont vraiment gênants pour la personne qui dort avec vous (j’en atteste), mais ils sont également un indicateur que votre santé ne va peut-être pas bien, car ils peuvent signifier que vous ne dormez pas bien et, en plus, de nombreux problèmes de santé sont directement liés aux ronflements.

Il n’est pas toujours facile de savoir si vous ronflez ou non, au-delà du fait que la personne avec qui vous partagez votre lit ne cesse de vous le répéter, c’est pourquoi aujourd’hui nous vous parlons des 3 meilleures applications de la boutique Google Play pour savoir si vous ronflez et essayer d’y mettre fin. Ne vous inquiétez pas car toutes ces applications sont totalement gratuites, donc vous n’aurez pas à dépenser un centime pour arrêter de ronfler.

RoncoLab : Enregistrez vos ronflements

La première application de cette liste est RoncoLab, un outil qui mesure, enregistre et surveille vos ronflements, si vous en avez, et vous informe sur des méthodes efficaces pour les réduire.

Pour cela, RoncoLab enregistre vos ronflements et tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application et de placer votre téléphone près de votre lit avant de vous coucher. Quand vous vous réveillerez, vous pourrez écouter votre Roncómetro et vérifier quand vous ronflez et quel est le volume de vos ronflements.

RoncoLab est une application gratuite avec des annonces et des achats intégrés qui varient de 2,99 euros à 23,99 euros et que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement RoncoLab : Enregistrez vos ronflements

Trackeur et Enregistreur de Sommeil

La deuxième application gratuite pour Android concernant les ronflements est Trackeur et Enregistreur de Sommeil, une application complète qui non seulement vous aide à suivre et enregistrer les détails de votre cycle de sommeil, mais qui comprend également d’autres fonctionnalités très utiles telles qu’ un réveil intelligent qui vous rappelle d’aller vous coucher tôt le soir et de vous réveiller en douceur le matin, ou une section qui vous offre de la musique relaxante pour vous aider à mieux dormir.

Ainsi, cette application est parfaite pour suivre votre sommeil pendant la nuit, connaître vos habitudes de repos et découvrir quelle est la principale cause de vos ronflements pendant le sommeil.

Téléchargez gratuitement Trackeur et Enregistreur de Sommeil

SnoreApp : détection des ronflements

La troisième et dernière application Android qui vous aidera avec les ronflements est SnoreApp, une application dotée d’une grande variété de fonctionnalités qui vous permettront de surveiller vos ronflements tels qu’ un algorithme de détection des ronflements développé scientifiquement, des enregistrements d’application en mode veille pour éviter qu’ils ne consomment beaucoup de batterie, une option de sauvegarde automatique qui stocke les enregistrements pour que vous puissiez les écouter ultérieurement, ou une fonctionnalité qui fait vibrer le téléphone lorsque vous ronflez.

Cette application vous permet d’ analyser les ronflements des 30 derniers jours, d’étudier la fréquence moyenne quotidienne des ronflements pendant 24 heures et de choisir si vous voulez enregistrer les enregistrements de ronflements dans la mémoire interne du téléphone ou sur une carte microSD externe.

SnoreApp est une application gratuite sans annonces, mais elle dispose d’une version premium qui débloque des fonctionnalités supplémentaires telles que la sauvegarde de tous les enregistrements sur l’appareil, la lecture des enregistrements à tout moment ou l’obtention d’une analyse plus détaillée de vos ronflements et qui coûte 4,79 euros, un paiement unique.

Téléchargez gratuitement SnoreApp : détection des ronflements

