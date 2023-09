Voici 3 smartphones que vous apprécierez chaque jour pour moins de 200 euros

Le prix de ces 3 grands dispositifs continue de baisser, tout ce que je peux faire c’est les recommander.

L’écran du POCO M5s.

Si vous voulez le meilleur sans payer trop cher, si vous recherchez un excellent rapport qualité-prix, vous serez très intéressé par la sélection que nous avons préparée. Ce sont 3 bons smartphones que vous pouvez acheter pour moins de 200 euros, tous disponibles sur Amazon, avec une livraison totalement gratuite si vous êtes membre Prime. C’est un excellent choix.

Aujourd’hui, il n’est pas nécessaire de dépenser une grosse somme d’argent pour avoir un téléphone qui répond à tous les besoins, voici quelques bons exemples. Xiaomi, realme et Samsung composent une petite liste qui ne peut pas échouer. Je vous assure que vous ferez le bon choix peu importe celui que vous choisissez.

POCO M5s

POCO M5s

L’un des smartphones Xiaomi les plus colorés et les plus accrocheurs est à votre portée pour un attrayant prix de 167 euros. Il dispose d’une fiche technique assez complète, avec un écran AMOLED de qualité et 4 caméras arrière.

Le Helio G95, fabriqué par MediaTek, veillera à ce que tout fonctionne comme il se doit, c’est une puce en laquelle vous pouvez avoir confiance. Le smartphone chinois est également livré avec 4 caméras arrière, une batterie de 5 000 mAh et même la technologie NFC, ce qui vous permettra de payer dans tous types de commerces sans sortir votre portefeuille.

MediaTek Helio G95

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,43″, résolution Full HD+

4 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, radio FM et NFC

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 5G

Nous l’avons recommandé à de nombreuses reprises, ce Redmi remplit toutes les conditions et se distingue dans d’autres domaines, tels que la connectivité. Vous bénéficiez de la 5G pour naviguer à grande vitesse, ce qui est assez rare sur les smartphones de moins de 200 euros.

A l’intérieur se trouve l’un des processeurs Qualcomm, le récent Snapdragon 4 Gen 1. Il vous donnera l’énergie dont vous avez besoin pour faire fonctionner sans problème vos applications préférées. Le smartphone de Xiaomi est également doté de 3 caméras arrière et d’une batterie de 5 000 mAh sur laquelle vous pouvez compter.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran de 6,67″ OLED, Full HD+ et 120 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33W

3 caméras

NFC, prise jack 3,5 mm et radio FM

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy M23

Nous terminons avec l’un des dispositifs 5G de Samsung, un bon smartphone milieu de gamme avec un design élégant aux bords arrondis. Son écran atteint 6,6 pouces, avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité maximale.

Son cerveau est le Qualcomm Snapdragon 750G, accompagné d’un intéressant 6 Go de RAM. Il s’agit d’un smartphone qui fonctionne bien et avec lequel vous n’aurez aucun problème pour en profiter pendant des années. Nous n’oublions pas ses 3 caméras arrière, vous obtiendrez de bons résultats dans tous les types de scénarios.

Qualcomm Snapdragon 750G

Écran de 6,6″ IPS Full HD+ et 120 Hz

6 Go de RAM et 128 Go de stockage

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge de 25W

Prise jack pour les écouteurs, NFC, 5G

