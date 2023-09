Ce robot est capable de transpirer et bien que cela ne paraisse pas, il peut être crucial pour l’avenir

C’est un pas de plus pour que les robots et les humains deviennent incroyablement similaires.

Les robots humanoïdes sont en voie de devenir identiques à nous

La technologie connaît des changements à pas de géant. La robotique joue un rôle clé dans tous ces processus, se positionnant aux côtés de l’IA comme le GPT-4, l’un des points clés pour le développement des êtres humains. On ne sait pas quand les robots causeront la disparition de certaines professions, mais pour l’instant, on peut voir comment ils font des pas de géant pour être présents dans notre présent et notre futur. C’est pourquoi une équipe de chercheurs a finalement présenté Andi, un robot capable de transpirer en tant que réponse thermique, ce que nous, les humains, faisons et qui marque une avancée très intéressante dans la robotique. Nous allons vous expliquer à quoi cela servira et pourquoi c’est si important pour l’avenir.

Andi, le robot qui transpire

D’après le média New Atlas, Andi est un robot capable de transpirer, mais son triomphe ne réside pas là, mais plutôt dans le fait qu’il est capable d’absorber la chaleur, ce qui permet de surveiller comment les températures élevées peuvent affecter les êtres humains et surtout de générer et développer de nouvelles méthodes pour combattre les problèmes de santé que cela peut causer dans nos vies.

Nous devons prendre en compte que nous sommes actuellement dans un cycle climatique où les températures sont assez élevées. Année après année, nous battons des records de température, ce qui confirme les théories sur le changement climatique sur notre planète. C’est là qu’intervient Andi, un robot développé par la société Thermetrics et qui servait à l’origine de mannequin pour évaluer la transpiration de nos t-shirts et pantalons de sport lorsque nous allons à la salle de sport.

Sa technologie est révolutionnaire et peut être cruciale pour l’avenir, tant dans le domaine de la robotique que pour les êtres humains. Sa capacité à mimétiser le fonctionnement thermique du corps humain peut s’adapter à différents âges et conditions de santé, ce qui nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de la transpiration humaine. Cela permet de recueillir des informations de manière plus extrême sans exposer les êtres humains aux risques des températures élevées.

Maintenant, les scientifiques travaillent à une meilleure compréhension de tout cela. Sachant qu’en Europe, des milliers de personnes meurent des suites de l’influence des températures élevées sur nos vies. Les coups de chaleur et les étourdissements deviennent de plus en plus courants, tout comme les incendies dans les champs et les forêts. Pour cette raison, il est intéressant d’avoir un robot capable d’être testé dans des températures extrêmes et de voir comment il réagit à celles-ci.

Cependant, cela est également intéressant pour l’avenir, car c’est un pas de plus vers la réduction des différences entre les êtres humains et les robots. Ces recherches ouvrent la voie à ce que l’humanité réussisse à créer des robots humanoïdes de plus en plus similaires à nous. Actuellement, le robot le plus humain est Ameca, capable de faire des gestes, mais encore loin de l’humanité dans certains détails.

