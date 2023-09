Voici la meilleure série sur la mafia et les criminels du moment : elle est en streaming et c’est une merveille

La série repose sur un film des frères Coen d’une grande qualité.

Il s’agit sans aucun doute d’une des meilleures séries de l’histoire

Le catalogue de HBO Max et le catalogue d’Amazon Prime Video sont en fête car ils ont l’une des meilleures séries sur la mafia et les criminels du moment. Maintenant, à l’approche de la cinquième saison de la série, il est temps de parler de l’une des séries les plus emblématiques et des personnages les mieux travaillés qui existent dans le monde de la télévision.

Nous ne sommes pas face à la typique série sur les narcos sur Amazon Prime, mais c’est quelque chose de beaucoup plus raffiné. Il ne s’agit pas tant de la mafia ou du trafic de drogue que de personnages qui se retrouvent impliqués dans le monde du crime sans avoir beaucoup à voir avec la criminalité.

Une série à ne pas manquer

Dans Fargo, nous trouvons des saisons auto-conclusives traitant de thèmes très similaires les uns aux autres. Le tout raconté avec beaucoup d’humour et une juste dose de drame qui font de la série quelque chose à prendre en compte. Dans la première saison, nous suivons un vendeur d’assurances qui se retrouve dans une grande difficulté lorsque qu’un dangereux tueur arrive dans sa ville. Dans les autres saisons, nous nous déplaçons dans le monde rural pour suivre un groupe de criminels dont on essaie de prendre le contrôle du marché. Nous trouverons également la lutte d’une mafia afro-américaine pour se faire une place parmi les familles les plus influentes du monde du crime organisé. Tout cela, dans une seule série et chaque saison raconte l’histoire de l’un d’entre eux.

Bien que chaque saison soit auto-conclusive, il existe certaines références et points clés en commun. Surtout dans l’une de ces saisons où le lien avec les autres saisons est plus fort.

En résumé, les raisons les plus intéressantes pour regarder la série Fargo sont les suivantes :

Chaque saison est auto-conclusive, elle a un début et une fin.

Il est vrai qu’il y a de petits clins d’œil ou connexions entre elles, mais vous pouvez techniquement les regarder individuellement.

La série hérite des frères Coen, nous offrant une qualité inénarrable.

Les personnages suivent également l’exemple du film des Coen, permettant aux personnages de briller avec des personnalités bien marquées et une participation ajustée à leurs caractéristiques.

Parmi ces performances, celle de Martin Sheen brille, mais le comédien Chris Rock se distingue également de manière impeccable.

En général, chaque saison est unique et spectaculaire, avec juste ce qu’il faut de comédie.

Vous rirez car la série est vraiment humoristique. Mais en même temps, vous vous sentirez très représenté par ses personnages et vous vous identifierez à eux.

Ce ne sont pas nos paroles. Mais la critique spécialisée lui a donné 93% d’avis positifs sur Rotten Tomatoes, tandis que le grand public soutient la série dans 88% des cas. Ainsi, il est clair que la série est un véritable gage de qualité et qu’elle est très agréable à regarder.

Nous pouvons la voir sur Amazon Prime Video ou sur HBO Max, ayant ainsi deux moyens de la regarder.

D’autre part, si vous avez aimé et que vous voulez voir le matériel original des frères Coen, le film en vaut également la peine, étant une véritable œuvre d’art dans la filmographie des deux frères. Cependant, un abonnement à MGM+ sur Prime Video est nécessaire pour en profiter.

