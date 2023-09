Ce haut de gamme-premium est le meilleur téléphone Android et vous pouvez l’acheter jusqu’à 460 euros de moins.

Si vous voulez profiter de la meilleure expérience Android, c’est le téléphone portable que vous devez acheter. Attention, car il bénéficie d’une remise allant jusqu’à 460 euros.

L’écran de ce terminal est le meilleur que vous trouverez sur un téléphone Android, il est tout simplement excellent // Image: Urban Techno.

La recherche du meilleur téléphone portable avec système d’exploitation Android a un gagnant clair, le Samsung Galaxy S23 Ultra 5G. C’est un plaisir de l’utiliser, car il est excellent à tous égards. Nous sommes amoureux de son écran, de ses performances offertes par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, de ses caméras et de son autonomie. Nous en avons fait l’expérience lorsque nous avons analysé ce Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, un test qui a été brillamment réussi en obtenant une note de 97 sur 100.

Par conséquent, si vous recherchez le haut de gamme premium le plus brillant du marché, vous devez opter pour le leader du catalogue de téléphones portables Samsung. Vous serez ravi de savoir qu’en plus d’obtenir un smartphone spectaculaire, vous économiserez une somme colossale si vous l’achetez maintenant. Pour vous donner une idée, le modèle de 256 Go a un prix d’origine de 1 459 euros, mais sur Amazon, vous pouvez même le trouver pour 999 euros. Par conséquent, vous économisez 460 euros sur l’achat.

Il a généralement le même prix chez MediaMarkt, 999 euros, avec la possibilité de le récupérer dans l’un de leurs stores physiques. D’autre part, chez PcComponentes, il est d’environ 1 060 euros et chez Ebay, il est de 1 100 euros, ce qui implique également une énorme remise compte tenu du prix de départ de 1 459 euros. Vous savez déjà que si vous voulez mettre la main sur ce bijou du marché, vous pouvez le faire avec une réduction allant jusqu’à 460 euros.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

Achetez le Samsung Galaxy S23 Ultra avec une remise allant jusqu’à 460 euros

Le Samsung Galaxy S23 Ultra 5G est un smartphone qui impressionne dès la première fois que vous le prenez en main. Sans aucun doute, il est l’un des téléphones les mieux construits du marché, avec un dos en verre résistant Gorilla Glass Victus 2 et un châssis en aluminium qui lui donne une touche élégante. L’ergonomie est bonne, mais gardez à l’esprit que c’est un smartphone assez grand, avec un écran de 6,8 pouces et un poids de 233 grammes.

Nous nous concentrons sur cet écran pour vous dire qu’il s’agit essentiellement du meilleur que vous trouverez sur un téléphone Android. Aux 6,8 pouces s’ajoutent la technologie Dynamic AMOLED 2X, la résolution Quad HD+ (3080 x 1440 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Les images sont d’une netteté exceptionnelle, avec de très bons angles de vision, des couleurs vives et une fluidité qui enchante. Par conséquent, regarder n’importe quelle image sur cet écran est un vrai plaisir.

La puissance est assurée par la bête Snapdragon 8 Gen 2, qui fait du Galaxy S23 Ultra l’un des téléphones les plus puissants du marché. Avec ce terminal, vous pouvez utiliser n’importe quelle application en toute fluidité, même les plus gourmandes comme les jeux. N’oubliez pas que ce modèle vient avec le stylet S Pen de Samsung, avec lequel vous pouvez prendre des notes, dessiner, effectuer des découpes ou éditer des photos plus facilement.

Le meilleur smartphone Android se caractérise par un système de caméras polyvalent et de grande qualité. Il dispose de 4 objectifs à l’arrière, avec un capteur principal de 200 mégapixels qui donne de très bons résultats en journée comme de nuit. Vous aurez également à votre disposition un ultra grand-angle de 12 mégapixels et 2 téléobjectifs de 10 mégapixels, avec une caméra frontale de 12 mégapixels qui offre également une très bonne expérience.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

À l’intérieur de ce géant se trouve également une batterie de 5 000 mAh qui surpasse aisément une journée d’utilisation, avec 7 heures d’écran allumé. Il prend en charge la charge rapide de 45W, la charge sans fil de 15W et la charge sans fil inversée. Notez que la boîte est livrée avec le chargeur, mais que certaines boutiques comme Amazon l’incluent dans le pack et vous évitent d’avoir à l’acheter séparément.

Enfin, soulignons que le téléphone est livré avec Android 13 avec Samsung One UI 5.1 et qu’il bénéficie de 4 ans de mises à jour Android et de 5 ans de mises à jour de sécurité. Par conséquent, c’est un excellent téléphone portable à utiliser pendant de nombreuses années. Si vous recherchez la meilleure expérience, n’hésitez pas à profiter de la remise de plus de 400 euros pour l’acheter dans des stores comme Amazon et MediaMarkt.

