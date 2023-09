Ces téléphones Samsung Galaxy ont reçu la version bêta One UI 6

La prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation pour les téléphones Android est Android 14. Android 14 pour les téléphones Pixel devrait être disponible d’ici les deux prochaines semaines. D’autres fabricants de téléphones Android, tels que Samsung, ont également récemment commencé à tester Android 14 sur leurs appareils.

En ce qui concerne Samsung, la mise à jour Android 14 pour les téléphones Galaxy sera livrée via One UI 6. La société a d’abord publié une version bêta de One UI 6 basée sur Android 14 pour ses téléphones phares à la fin du mois dernier. Depuis lors, quelques semaines se sont écoulées, ce qui laisse penser que d’autres appareils ont rejoint le programme bêta. En effet, la version bêta de One UI 6 est maintenant disponible pour quelques autres appareils Samsung Galaxy.

Si vous vous demandez si votre téléphone Galaxy est éligible pour Android 14, vous pouvez consulter la liste complète des appareils éligibles.

Après le Galaxy S23, quatre autres séries Galaxy ont rejoint le programme bêta au cours des trois dernières semaines. Cette gamme comprend des téléphones phares des trois dernières années et deux téléphones bon marché. Oui, plus tôt ce mois-ci, Samsung a publié la version bêta d’Android 14 pour deux téléphones bon marché, excluant deux séries phares plus anciennes. Nous ne voyons généralement pas de téléphones bon marché bénéficier d’une version bêta majeure aussi tôt. Seules Google et Samsung le peuvent pour l’instant.

Voici la liste des téléphones Galaxy qui sont dans la version bêta de One UI 6 :

Ensuite, sur la liste : Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, prévus pour recevoir la version bêta ce mois-ci.

La gamme Galaxy S23 a reçu un total de quatre mises à jour bêta majeures, sans compter les correctifs mineurs. Il est supposé que le Galaxy S23 pourrait recevoir la mise à jour officielle de One UI 6 en octobre. Actuellement, la mise à jour bêta de One UI 6 pour les autres téléphones de la liste n’a pas encore été reçue dans certaines régions.

Nous continuerons à mettre à jour la liste à mesure que d’autres téléphones Galaxy recevront la version bêta de One UI 6 basée sur Android 14 avant la sortie stable. Après la sortie stable pour le Galaxy S23, Samsung pourrait suivre le même schéma que l’année dernière en publiant directement la version stable de One UI 6 pour les autres téléphones Galaxy.

Le géant de la technologie effectue les tests en interne, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Seuls quelques téléphones reçoivent une version bêta publique, et ce, avant la version officielle de la mise à jour de One UI.

Pour rejoindre la version bêta de One UI 6, vous devrez vous assurer que le programme bêta est actuellement actif pour votre modèle de téléphone spécifique et disponible dans votre région. Vous pouvez consulter notre guide sur comment rejoindre la version bêta de One UI 6 pour découvrir en avant-première ses fonctionnalités.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :