Grâce à cette application, j’ai réussi à augmenter le volume maximal de mon haut-parleur Xiaomi (et améliorer ses basses)

Sûrement certains d’entre vous ont déjà eu l’impression que le téléphone ou même les écouteurs que nous y connectons n’ont pas le volume suffisant que nous voudrions pour écouter de la musique ou regarder du contenu. Ces types d’appareils ont une limite établie afin que les haut-parleurs ne nuisent pas à nos oreilles et maintiennent une qualité suffisante pour profiter de ce que nous reproduisons, mais nous pouvons toujours obtenir un petit supplément.

Par défaut, la grande majorité des fabricants n’offrent pas dans leurs systèmes la possibilité de augmenter ce volume qui est calibré par défaut, donc dans cet article nous allons vous montrer une petite astuce qui vous aidera à résoudre ce problème de manière simple et surtout totalement gratuite.

Comment augmenter le volume de n’importe quel téléphone Xiaomi

Dans ce cas, ce qui est le plus important lors de l’application de ce volume supplémentaire, que ce soit pour les haut-parleurs de notre téléphone ou pour les écouteurs que nous y connectons, est d’installer l’application Volume Booster Material depuis le Google Play Store, qui est complètement gratuite et sûre.

Ce logiciel est très simple à utiliser car une fois que nous ouvrons l’application, il suffit d’ajuster deux contrôles. Le premier correspond à ce volume supplémentaire que nous pouvons appliquer à la lecture, mais attention, car aller au-delà de 105% entraînera une distorsion excessive des haut-parleurs du terminal qui ne pourront pas fournir une qualité optimale.

Et le deuxième, comme vous pouvez le voir sur les images, correspond à un réglage qui nous permet d’augmenter les fréquences basses du son en cours de lecture. De même que pour le volume, il n’est pas recommandé de l’augmenter trop, car la qualité sonore peut être compromise, nous vous recommandons donc d’essayer les différentes options jusqu’à ce que nous trouvions le point optimal.

En conclusion, vous pouvez voir que cette application est très simple à utiliser et vous pourrez tirer le meilleur parti du volume et des fréquences basses que votre smartphone permet. En réalité, pour régler cela en détail, nous vous recommandons de le faire avec une chanson jouant en arrière-plan, car il sera beaucoup plus facile de le laisser complètement à votre goût en temps réel.

Téléchargement | Volume Booster Material

