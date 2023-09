De la dystopie à la réalité : le premier ventre artificiel pour porter des bébés pourrait arriver bientôt

Bien que cela puisse sembler de la science-fiction, cela pourrait commencer très bientôt.

Le film Matrix a déjà exploré ces questions

Il y a quelques années, beaucoup de questions que nous considérons aujourd’hui comme des réalités palpables étaient pratiquement des rêves délirants résultant de la science-fiction hardcore. Cependant, notre réalité est très différente, les IA dominent la technologie et depuis l’arrivée de GPT-4 sur le marché, beaucoup de gens se demandent jusqu’où nous irons avec le développement technologique. Il ne s’agit plus seulement des professions qui vont disparaître à cause de cela, mais il y a aussi des avancées dans de nombreux domaines que nous ignorons directement.

L’un d’entre eux est celui de la médecine dans les domaines les plus technologiques. En effet, il se pourrait dans un très proche avenir qu’une avancée scientifique nous semble provenir d’un film dystopique : des utérus artificiels pour porter des bébés humains. Cela a déjà été testé avec des agneaux et a été un véritable succès. Bien que cela puisse sembler insignifiant, cette technologie pourrait sauver de nombreuses vies, mais elle soulève de grandes questions éthiques, car elle pourrait également être utilisée pour nuire aux êtres humains et à leurs droits de naissance.

Voici comment sera le premier utérus artificiel

Une équipe de l’Hôpital pour enfants de Philadelphie (CHOP) a créé il y a quelques années un utérus artificiel qui a été capable de porter huit agneaux pendant plusieurs semaines. La technologie n’était pas exclusivement destinée aux agneaux, mais son but ultime était en réalité d’atteindre les êtres humains, selon Novaceno.

Financés à hauteur de 100 millions de dollars, ils ont créé une startup dotée d’un budget de cent millions de dollars pour commercialiser cela et ont breveté leur invention sous le nom de EXTEND.

Cependant, sa fonction est bien intentionnée, l’objectif pour le moment n’est pas de porter des bébés dès la première semaine de leur gestation, mais de créer un espace sûr dans lequel les nourrissons extrêmement prématurés peuvent survivre jusqu’à ce qu’ils soient entièrement développés. Cela permettrait de donner une chance de vivre à ces fœtus qui ont rencontré des problèmes pendant la grossesse et qui ont besoin d’être traités en dehors de l’utérus maternel.

Jusqu’à ce point, comme on peut s’y attendre, tout est vraiment positif, car cela pourrait aider à réduire encore davantage le taux de mortalité des nouveau-nés dans le monde entier. Un taux qui est déjà très faible dans de nombreuses parties du monde.

Cependant, cela soulève également une série de questions éthiques vraiment dangereuses, c’est pourquoi avant de mettre cela en pratique, l’Administration des aliments et des médicaments des États-Unis va consacrer une équipe pour étudier si ce type de pratiques pourrait représenter un danger pour les êtres humains à l’avenir.

Dans une large mesure, bien que cette technique soit très bien intentionnée et n’ait pas de motivations négatives, elle pourrait semer la graine pour d’autres recherches un peu plus dangereuses où l’éthique humaine serait remise en question.

Pour récapituler :

Tout d’abord, une équipe a développé une technique pour porter des agneaux.

Leur objectif était de mener ces tests sur la gestation de l’être humain, pour quoi ils ont créé une startup.

Maintenant, ils veulent mettre en pratique leurs études sur les humains.

L’objectif actuel est d’aider les enfants extrêmement prématurés à survivre en dehors de l’utérus maternel jusqu’à ce qu’ils se développent complètement.

