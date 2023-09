C’est un inconnu, mais ce téléphone a tout ce dont tu as besoin et est époustouflant pour moins de 200 euros

Si vous cherchez un smartphone complet en lequel vous pouvez avoir confiance, vous êtes au bon endroit. Un grand HONOR baisse de prix.

Voici le magnifique HONOR 8Xa.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez obtenir un téléphone bon, beau et pas cher. Nous n’en avons pas beaucoup parlé, mais le Honor X8a est un excellent choix et il est à votre portée pour seulement 176 euros. Nous parlons de sa version mondiale, qui est livrée avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ça ne sonne pas mal du tout, n’est-ce pas?

Notre protagoniste a été mis en vente pour plus de 250 euros, maintenant vous avez la possibilité de le ramener chez vous avec une remise juteuse. Si vous recherchez un téléphone complet pour moins de 200 euros et que vous ne voulez pas vous rendre aux tout-puissants Xiaomi, c’est une très bonne alternative. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le téléphone HONOR.

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone HONOR

La première chose qui attirera votre attention est son écran, qui a une diagonale de 6,7 pouces et occupe pratiquement tout l’avant. Il est livré avec la technologie LCD, une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cette dernière technologie vous permettra de vous déplacer en toute fluidité dans toutes les tâches. Une fois que vous vous y habituez, il n’y a pas de retour en arrière.

MediaTek Helio G88

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran LCD de 6,7″ Full HD+ et 90 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 4 500 mAh et charge à 22W

Prise jack 3,5 mm, USB-C et NFC

A l’intérieur se trouve le Helio G88, un bon processeur créé par le géant chinois MediaTek. C’est un cerveau qui fonctionne bien, il veillera à ce que tout fonctionne parfaitement et vous pourrez vous en détendre. Ces applications que vous aimez tant fonctionneront comme elles le devraient. De plus, ces 6 Go de RAM vous permettront de travailler avec plusieurs applications en même temps sans perdre de vitesse.

Aujourd’hui, un bon appareil photo est indispensable, et chez Honor, ils en sont conscients. Ce X8a est livré avec une triple caméra arrière que vous pourrez exploiter au maximum. Il dispose d’un capteur principal de 100 mégapixels, d’un grand angle de 5 mégapixels et d’un capteur pour le mode macro avec 2 mégapixels.

➡️ Voir l’offre HONOR X8a

Il n’y a pas grand-chose d’autre à ajouter, vous avez pu le voir de vos propres yeux. Le smartphone chinois arrive avec un design magnifique, un écran de qualité et une fiche technique complète. Pour seulement 176 euros, c’est un achat auquel on ne peut pas reprocher grand-chose, une option qui satisfera tous les types d’utilisateurs.

