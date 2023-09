Avec ce simple astuce, vous pouvez libérer de l’espace sur votre téléphone Android sans désinstaller aucune application

On t’explique ce qu’est l’archivage automatique des applications et comment tu peux l’activer pour ne jamais manquer d’espace pour installer de nouvelles applications et jeux.

Découvre comment tu peux libérer de l’espace de stockage sur ton Android de manière rapide et simple.

Une des caractéristiques qui s’améliore sur les smartphones actuels est leur espace de stockage, car la grande majorité des fabricants du marché choisissent de sortir sur le marché des appareils avec un minimum de 128 Go de mémoire interne, laissant ainsi les 64 Go à certains modèles d’entrée de gamme.

C’est quelque chose de nécessaire, car les applications et les jeux sont de plus en plus lourds et leurs mises à jour peuvent finir par occuper la mémoire de ton appareil si tu n’y prêtes pas attention.

C’est pourquoi aujourd’hui nous allons te révéler une astuce simple sur Android grâce à laquelle tu vas pouvoir libérer de l’espace sur ton téléphone sans avoir besoin de désinstaller aucune application ni de supprimer quoi que ce soit.

Active l’archivage automatique des applications du Play Store et libère de l’espace de stockage sur ton appareil.

Android est un système d’exploitation qui inclut de temps en temps de nouvelles fonctionnalités très utiles pour les utilisateurs, et l’une d’entre elles, qui est également l’une des plus méconnues, est l’archivage automatique des applications.

Cette fonctionnalité est arrivée pour la première fois sur le Google Play en avril de cette même année et elle se charge d’archiver automatiquement les applications que tu n’utilises pas régulièrement pour libérer de l’espace sur ton appareil. Pour cela, elle supprime une partie de l’application du stockage de l’appareil, mais elle conserve à la fois l’icône et les données de l’application pour que tu puisses la désarchiver à tout moment.

Au début, il n’était possible d’activer cette option que si ton appareil manquait d’espace de stockage, mais maintenant tu peux le faire même si tu as largement de la place.

Pour activer l’archivage automatique des applications sur ton téléphone Android, il te suffit de suivre ces quelques étapes simples :

Accède au Google Play Store depuis ton téléphone

Appuie sur l’image de ton profil située dans le coin supérieur droit

située dans le coin supérieur droit Clique sur l’option Paramètres

Déploie la première section appelée Général

Enfin, active l’interrupteur situé à droite de l’option Archiver les applications automatiquement

Toutefois, il faut prendre en compte que cette fonctionnalité ne se mettra pas en marche tant que tu n’auras pas peu d’espace de stockage, de sorte qu’elle ne commencera pas à archiver les applications tant qu’elle ne détectera pas que tu as besoin de libérer de l’espace.

De toute façon, il est préférable de l’activer à l’avance pour éviter qu’Android ne t’empêche d’installer ou de mettre à jour une application que tu utilises quotidiennement.

Une fois que ton appareil commence à manquer d’espace et que cette fonctionnalité commence à archiver des applications, tu pourras vérifier quelles applications sont archivées en effectuant les actions suivantes :

Rends-toi sur le Play Store et appuie sur l’image de ton profil

Accède à la section Gérer les applications et l’appareil

Appuie sur l’onglet Gérer

Fais glisser la barre de filtres en haut vers la gauche et sélectionne l’option Archivées

En faisant cela, tu verras apparaître toutes les applications qui ont été archivées automatiquement dans la liste du bas et tu pourras les gérer de manière vraiment confortable.

