Ce n’est pas seulement l’USB-C : 4 choses des iPhone 15 que nous avions déjà sur Android

Quand l’iPhone regarde son compagnon de table.

Les iPhone 15 sont de grands téléphones, bien que plusieurs de leurs nouveautés existaient déjà sur Android

Le USB-C, qui est utilisé depuis de nombreuses années sur Android, était l’une des nouveautés les plus attendues dans le récemment annoncé iPhone 15. Une connectivité bien plus puissante et efficace que le câble Lightning, qui a été le standard des smartphones Apple pendant une décennie entière. Cependant, il y a d’autres ajouts d’Apple dans son iPhone 15 qui existaient déjà dans l’écosystème de Google, en plus du nouveau USB-C.

4 autres nouveautés qui existaient déjà sur Android

L’iPhone 15 a réussi à réaliser une mise à jour très intéressante en termes de matériel et de composants. L’USB-C permet à cette génération de téléphones Apple de ne plus être en retard en termes de connectivité filaire, mais ce n’est pas la seule caractéristique d’Android qu’Apple a décidé d’implémenter dans ses téléphones.

Si vous ne connaissez pas encore les nouveautés de l’iPhone 15, nos collègues d’Urban Techno ont préparé cette vidéo pour vous :

La caméra télescopique

La spectaculaire caméra télescopique que nous avons pu voir sur les iPhone 15 Pro et Pro Max a impressionné tant les utilisateurs que les experts, et ce n’est pas étonnant, car elle offre des résultats photographiques impressionnants, permettant de réaliser des tournages, publicitaires ou cinématographiques, avec l’iPhone 15, et surtout avec les caméras de l’iPhone 15 Pro ou de l’iPhone 15 Pro Max.

Le châssis en titane

Ce n’est pas un matériau courant pour les smartphones, mais Android a également été le premier système d’exploitation à proposer un téléphone portable construit en titane. Dans ce cas, il s’agissait de l’Essential Phone, un téléphone qui est apparu en 2017 et qui, malgré sa construction en titane, en céramique et son écran protégé par le Gorilla Glass 5, n’a pas réussi à se faire une place en raison de ses faiblesses logicielles.

La vidéo 3D

La vidéo en 3D offre des résultats impressionnants, bien que ce ne soit pas une fonctionnalité sur laquelle l’utilisateur moyen se concentre beaucoup aujourd’hui, mais il y a dix ans, il semblait que les futurs écrans iraient dans cette direction. Finalement, cela est resté un élément de niche pour certains publics, mais la réalité est que en 2013, le HTC Evo 3D proposait déjà la prise en charge de vidéos en 3 dimensions.

Le bouton d’action

Les nouvelles avancées concernant le bouton d’action donnent aux utilisateurs d’Apple la possibilité de disposer d’un bouton avec bien plus de possibilités que le classique bouton de mise en sourdine qui a toujours existé. Cependant, depuis plus d’une décennie, il existe d’innombrables terminaux Android avec un bouton d’action sur leur téléphone. En réalité, l’utilisation du bouton d’action leur permettait déjà d’avoir accès à l’assistant vocal pour effectuer toutes sortes d’actions.

Les avantages exclusifs de l’iPhone

Il serait injuste de ne pas mentionner certains services uniques d’iOS, tels que les alertes SOS par satellite, une fonctionnalité qui a sauvé de nombreuses vies dans le monde lors de situations d’urgence. De plus, son logiciel offre l’une des meilleures expériences disponibles sur n’importe quel smartphone, offrant une efficacité qui nécessite moins de puissance brute pour des performances optimales.

Le chemin actuel des smartphones a été initié dans le passé par Apple, et c’est pourquoi ils continuent d’être une référence dans le secteur des téléphones mobiles, forçant le marché à une révolution complète pour rivaliser avec le bond qualitatif énorme qu’Apple a fait. Android a réussi à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle après de longs services, mais il le fait avec des outils très différents, ce qui fait que les deux écosystèmes conservent des particularités qui les rendent uniques.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :