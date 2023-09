La nouvelle prédiction de Bill Gates sur l’Intelligence Artificielle qui fait froid dans le dos aux experts

Bill Gates veut parier sur une régulation nécessaire du marché de l’IA.

Le génie milliardaire est célèbre pour ses prédictions

Bill Gates est l’un des principaux promoteurs de l’IA. Il croit que ses fins peuvent changer l’Humanité pour toujours. Le problème est que sur le chemin, il existe de nombreux dangers qui peuvent en faire la nouvelle bombe atomique. Ainsi, la science et la technologie doivent s’appuyer sur les corps législatifs de tous les États du monde pour se forger un chemin à suivre en matière de réglementation de ces technologies.

Rempli d’optimisme, Gates a parlé à maintes reprises des emplois futurs autour de l’IA. Mais cette fois-ci, c’est différent. Ce qu’il veut, c’est poser un précédent avant que l’IA « ne nous échappe ».

La prédiction de Bill Gates sur l’IA

Selon le journal La Nación, le magnat de la technologie a lancé un avertissement clair sur les dangers de poursuivre le développement des modèles d’apprentissage de l’IA sans réglementation existante. Le fondateur de Microsoft insiste encore sur le besoin incroyable de fixer des limites concrètes à cette technologie.

Ses déclarations à la chaîne MSNBC ont été catégoriques et radicales dans le but de prouver que la situation est loin d’avoir été résolue malgré les tentatives constantes de réglementation des agences du monde entier.

Si l’amélioration et le perfectionnement de l’IA se poursuivent, il y aura une situation où elle deviendra incontrôlable. L’IA va modifier les emplois de manière drastique.

Parmi les dangers, nous pouvons trouver l’utilisation d’algorithmes basés sur l’IA pour pirater des informations précieuses et en tirer profit. Gates est l’un des principaux partisans de l’IA dans le monde. En réalité, il a investi des millions dans ce domaine et croit que bien que les dangers existants soient réels et peuvent causer des problèmes, l’IA a beaucoup plus à nous offrir de positif que de dangers. Quelque chose qu’il a déjà expliqué dans son blog par le passé.

Ainsi, malgré l’énorme support que représente Gates pour l’industrie, il est également l’une des voix qui demande avec le plus de véhémence une régulation. Car il pense que sinon, cela pourrait devenir quelque chose de vraiment dangereux.

Alors qu’il plaide en faveur de l’IA pour progresser dans des domaines clés tels que la santé ou l’éducation, il est également préoccupé par les dangers qu’elle peut représenter comme une arme pour les armées du monde entier et un outil qui peut être utilisé pour renforcer les cyberattaques sur les infrastructures critiques de tous les pays du monde.

C’est pourquoi certains magnats du monde de la technologie tels que Bill Gates, Mark Zuckerberg ou Elon Musk se sont réunis au Capitole des États-Unis. L’objectif était de approfondir afin de faire une législation aussi adaptée que possible aux besoins du secteur. Cependant, les dangers sont toujours là, suscitant de nombreuses inquiétudes parmi le grand public et les experts.

En résumé:

Bill Gates estime que l’IA peut échapper à notre contrôle.

Il est donc nécessaire d’avoir une législation claire à ce sujet .

. Le contrôle de l’IA et les limites établies peuvent éviter des dangers évidents .

. Un de ces dangers est précisément celui des pirates informatiques et des cyberattaques.

