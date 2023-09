120 Hz, 3 caméras et 5 000 mAh : cette realme est un bijou pour seulement 159 euros

Le smartphone chinois arrive avec une fiche de caractéristiques dans laquelle vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.

L’arrière du realme Narzo 50.

Je viens vous recommander un téléphone que j’ai eu l’occasion de tester, un realme que j’ai analysé et avec lequel j’ai été très satisfait. Le realme Narzo 50 est descendu à 159 euros sur Amazon, c’est un excellent achat pour ceux qui cherchent un téléphone complet et fiable à un prix abordable. De plus, si vous êtes abonné·e à Amazon Prime, vous l’aurez chez vous rapidement et gratuitement.

Le prix de vente conseillé pour notre protagoniste est de 219 euros, vous pouvez économiser beaucoup d’argent grâce à Amazon. Ce realme Narzo 50 est également en promotion dans des stores comme PcComponentes, mais son prix n’est pas aussi attrayant. Je n’ai aucun doute, c’est une option avec laquelle vous ferez le bon choix, nous vous racontons tout ce que vous devez savoir.

realme Narzo 50 (128 Go)

Vous n’avez pas besoin de payer cher pour obtenir un bon téléphone

À l’avant de l’appareil chinois se trouve un bon écran de 6,5 pouces, vous pourrez profiter pleinement de vos flux en direct, séries et films préférés. Il dispose d’une résolution Full HD, de la technologie LCD et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous vous déplacerez avec fluidité au quotidien, vous ne pourrez plus revenir à un écran traditionnel de 60 Hz après l’avoir essayé.

MediaTek Helio G96

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran LCD de 6,6 pouces Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge à 33W

Prise jack 3,5 mm, USB-C et NFC

Le Helio G96 sera le chef d’orchestre, un processeur que nous avons testé à de nombreuses reprises et avec lequel vous pourrez être plus que tranquille. Il vous donnera toute l’énergie dont vous avez besoin pour être performant au quotidien. Il en va de même pour sa batterie, qui atteint les 5 000 mAh et ne vous laissera pas tomber.

Et que dire des caméras ? Eh bien, je dois dire que j’ai été assez surpris, les 3 capteurs qui habitent l’arrière de ce realme Narzo 50 sont très performants. Il intègre un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur noir et blanc de 2 mégapixels et un capteur pour le mode portrait à nouveau de 2 mégapixels.

realme Narzo 50 (128 Go)

Vous ne pouvez pas vous tromper avec le téléphone de realme, c’est un achat judicieux pour seulement 159 euros, un smartphone qui répond à tous les critères et qui peut offrir une expérience utilisateur agréable. Xiaomi n’est pas la seule marque capable de proposer des options intéressantes pour moins de 200 euros, voici la preuve.

