Le parcours de WhatsApp vers le statut de Super Application : une transformation dédiée

Dans le monde de la technologie, la bataille pour la suprématie se déroule souvent sur plusieurs fronts, et l’une des batailles les plus intrigantes aujourd’hui est la course pour créer l’ultime superapplication. Alors que Mark Zuckerberg et Elon Musk ne s’affrontent peut-être pas directement, leurs entreprises respectives sont engagées dans une compétition féroce sur le store d’applications. Musk vise à transformer Twitter en une superapplication, désormais appelée X, tandis que Zuckerberg a discrètement dirigé WhatsApp sur la voie du statut de superapplication. Dans cet article, nous explorerons le concept de superapplications et retracerons le voyage subtil mais significatif de WhatsApp vers cet objectif.

La montée des superapplications

Le terme « superapplication » a gagné en importance récemment, en grande partie grâce aux ambitions d’Elon Musk de transformer Twitter en une. Les superapplications sont essentiellement des applications qui offrent une large gamme de services, évoluant en écosystèmes autonomes. En Asie, des géants tels que WeChat et Grab illustrent ce concept. WeChat, principalement une application de chat, intègre des « mini-applications » à diverses fins, notamment les paiements, les achats et les paiements de factures d’utilité. En revanche, en Europe, Google et Apple ont créé des écosystèmes qui laissent à désirer dans le domaine des messageries. Google peine avec ses applications de messagerie, et iMessage d’Apple reste confiné à son écosystème.

Pour Musk et Zuckerberg, la transformation de leurs applications de messagerie présente des avantages évidents. Les applications de messagerie génèrent traditionnellement des revenus minimes, ce qui les rend propices à la monétisation grâce à des services ajoutés. Cependant, devenir une superapplication est une entreprise massive qui ne laisse de place que pour un ou deux prétendants dominants.

Le long parcours de WhatsApp vers le statut de superapplication

Le désir de Facebook (désormais Meta) d’exploiter le potentiel de WhatsApp était évident dès le moment où ils ont acquis la plateforme en 2014 pour la somme astronomique de 19 milliards de dollars. Il est devenu évident qu’il était pratiquement impossible de récupérer un tel investissement avec des abonnements coûtant moins d’un euro par an. En conséquence, seulement un an après l’acquisition, WhatsApp a aboli ses frais d’abonnement, devenant officiellement une application gratuite. En échange, il a indiqué son intention de s’ouvrir aux entreprises, offrant aux utilisateurs la possibilité de discuter avec elles. Alors que les utilisateurs pourraient ne pas payer, les entreprises le feraient probablement.

En 2017, WhatsApp a commencé à introduire des fonctionnalités de service client, et l’année suivante, WhatsApp Business et son API ont été lancés, signe de l’ambition de WhatsApp de devenir bien plus qu’une simple application de messagerie. WhatsApp Business a depuis évolué, permettant aux entreprises de créer des boutiques virtuelles et d’offrir un support client. Les utilisateurs peuvent désormais acheter des produits et prendre des dispositions sans quitter l’application qu’ils utilisent pour discuter avec leurs amis.

Avec les interactions commerciales devenant un point central, WhatsApp a cherché à élargir les limites de la communication. La plateforme encourage les utilisateurs à interagir avec des personnes en dehors de leur cercle immédiat, favorisant les groupes de plus en plus importants, les communautés d’utilisateurs et les chaînes. Pour que WhatsApp devienne une superapplication globale, il doit répondre aux interactions avec des personnes au-delà de vos seuls contacts.

Cependant, la transformation la plus significative s’est produite récemment avec l’introduction de flux d’achat et de méthodes de paiement. WhatsApp se prépare à faciliter diverses transactions, de l’achat de billets de train à la réservation de tables de restaurant ou à l’achat d’épicerie. Ceci, combiné aux améliorations continues de l’API pour les entreprises, offre aux entreprises une boîte à outils plus complète pour attirer les clients potentiels via WhatsApp.

Une chronologie de l’évolution subtile de WhatsApp

Pour comprendre comment WhatsApp s’est progressivement transformé en une superapplication, examinons de plus près ses étapes clés :

2009 : WhatsApp a été initialement lancé comme une application pour les statuts des contacts iPhone, mais il est rapidement passé à une application de messagerie pour discuter avec des amis et des connaissances enregistrés dans votre liste de contacts.

2016 : WhatsApp a abandonné ses frais d’abonnement et est devenu une application gratuite. La même année, sous la propriété de Facebook, il a annoncé son intention de faciliter les communications avec les entreprises.

2017 : WhatsApp a introduit ses premiers bots, intégrant un service client pour des compagnies aériennes comme KLM et Aeromexico, qui étaient déjà disponibles sur Facebook Messenger.

2018 : Facebook a lancé WhatsApp Business et les API pour la plateforme WhatsApp Business, en se concentrant initialement sur les messages de chat et les profils d’entreprise.

2020 : WhatsApp Business s’est amélioré avec l’introduction de catalogues de produits pour faciliter les achats. WhatsApp a également essayé de permettre les transferts d’argent de pair à pair au Brésil et a annoncé WhatsApp Pay, un système de paiement.

2021 : WhatsApp a lancé un annuaire des entreprises locales avec des profils d’entreprise sur WhatsApp.

2022 : WhatsApp a introduit les communautés comme moyen d’interaction dans des groupes plus importants, tout en garantissant la confidentialité des numéros de téléphone. En Inde, WhatsApp a permis aux utilisateurs de faire leurs courses dans le supermarché JioMart et de réserver des billets de métro via l’application.

2023 : L’introduction des chaînes en tant que mode de communication unidirectionnelle a marqué une étape importante, car WhatsApp s’est ouvert à différentes expériences d’achat grâce à de nouveaux flux d’achat et méthodes de paiement.

L’arsenal de superapplications de WhatsApp

WhatsApp a discrètement intégré un large éventail de fonctionnalités, se transformant en superapplication sans attirer beaucoup d’attention. Voici un aperçu de ce que WhatsApp offre maintenant :

Messagerie : Chats personnels et en groupe, appels et appels vidéo.

Engagement communautaire : Communautés et groupes avec un grand nombre de membres, étendant les interactions au-delà des cercles personnels.

Actualités : Chaînes qui fournissent des actualités et des mises à jour.

Transactions financières : La possibilité d’envoyer de l’argent entre particuliers.

Shopping : Achat auprès de petites entreprises via WhatsApp, avec des catalogues de produits complets.

Annuaire d’entreprises : Trouver des entreprises locales avec des profils d’entreprise sur WhatsApp.

Assistance client : Contacter le service client des entreprises et des organisations.

Courses alimentaires : Faire ses courses d’épicerie via des plateformes telles que JioMart.

Paiements : Initiatives de paiement directement dans l’application.

Voyages et réservations : Réservation de vols, d’hôtels, de billets, etc.

Les avantages des superapplications

Les superapplications offrent de nombreux avantages aux utilisateurs et aux entreprises. Pour les utilisateurs, les superapplications sont pratiques et efficaces. Ils peuvent accéder à une large gamme de services via une seule application, ce qui leur fait gagner du temps et des efforts.

Pour les entreprises, les superapplications offrent un moyen d’atteindre un large public et de construire des relations avec les clients. Les superapplications offrent également aux entreprises une plateforme pour vendre leurs produits et services.

Les défis de la construction d’une superapplication

Construire une superapplication réussie n’est pas facile. Les entreprises doivent relever plusieurs défis.

Tout d’abord, les superapplications ont besoin d’une base d’utilisateurs massive. Pour réussir, les superapplications doivent être en mesure d’offrir une large gamme de services et de fonctionnalités, ce qui nécessite de nombreux utilisateurs.

Deuxièmement, les superapplications doivent être en mesure d’intégrer une large gamme de services dans une seule application. Cela peut être une tâche complexe et difficile.

Troisièmement, les superapplications doivent protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs. Les superapplications collectent beaucoup de données sur leurs utilisateurs, et ces données doivent être protégées contre tout accès non autorisé.

La course entre Mark Zuckerberg et Elon Musk pour construire la superapplication ultime :

– Zuckerberg a l’avantage de l’ancienneté. WhatsApp est déjà l’une des applications les plus populaires au monde, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs. Cela offre à Zuckerberg une base d’utilisateurs importante et engagée sur laquelle il peut compter.

– Musk a l’avantage de la vision. Musk a une vision claire de l’avenir de Twitter en tant que superapplication. Il a déclaré qu’il voulait rendre Twitter plus ouvert et libre, et il est prêt à investir massivement dans de nouvelles fonctionnalités et services.

– Zuckerberg et Musk sont tous deux confrontés à des défis. Zuckerberg doit convaincre les utilisateurs que WhatsApp est une plateforme sûre et fiable pour une large gamme de services. Musk doit trouver comment générer des revenus à partir de Twitter sans aliéner ses utilisateurs.

Il est encore trop tôt pour dire qui remportera la course pour construire la superapplication ultime. Cependant, il est clair que Zuckerberg et Musk sont tous deux déterminés à gagner.

Les implications potentielles des super applications pour la société :

Les superapplications pourraient rendre notre vie plus pratique et plus efficace. En intégrant une large gamme de services dans une seule application, les superapplications peuvent nous faire gagner du temps et des efforts. Par exemple, nous pourrions utiliser une superapplication pour réserver un vol, commander un taxi et s’enregistrer à notre hôtel, le tout depuis la même application.

Les superapplications pourraient faciliter la tâche des entreprises pour atteindre les clients. Les superapplications offrent aux entreprises une plateforme pour vendre leurs produits et services à un large public. Par exemple, une petite entreprise pourrait utiliser une superapplication pour créer un profil et commencer à vendre ses produits à des clients du monde entier.

Les superapplications pourraient augmenter notre dépendance à la technologie. Les superapplications pourraient nous rendre plus dépendants de nos smartphones et autres appareils. Cela pourrait avoir des conséquences négatives sur notre santé mentale et physique.

Les superapplications pourraient soulever des préoccupations en matière de vie privée et de sécurité. Les superapplications collectent beaucoup de données sur leurs utilisateurs. Ces données pourraient être utilisées par les entreprises pour la publicité ciblée ou par les gouvernements pour la surveillance.

Conclusion

La transformation de WhatsApp en superapplication a été graduelle mais implacable. Avec une base d’utilisateurs massive et un ensemble croissant de fonctionnalités, elle se positionne discrètement comme une plateforme globale pour la communication, le commerce et bien plus encore. Alors que la bataille pour la suprématie des superapplications se poursuit, l’évolution subtile de WhatsApp démontre qu’elle est bien en bonne voie pour devenir une destination unique pour les divers besoins des utilisateurs. Alors que la compétition s’intensifie, il reste à voir si WhatsApp pourra émerger comme la superapplication dominante sur la scène mondiale.

