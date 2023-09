NPU, CPU et GPU : Quelles différences

On vous explique les fonctions de chacune de ces puces.

À l’intérieur de n’importe quel appareil, on trouve plusieurs puces avec différentes fonctions.

Une question qui se pose souvent chez de nombreux utilisateurs, surtout chez les personnes moins expertes dans le monde de la technologie, est de savoir ce qui distingue une NPU d’une CPU ou d’une GPU. Ils peuvent sembler très similaires, car ce sont des puces qui font partie des appareils intelligents, mais ils ont de grandes différences que nous vous détaillerons ci-dessous.

CPU, celui de toujours

La CPU est la partie du processeur qui est chargée d’exécuter les différentes actions que nous ordonnons à l’appareil qu’il doit effectuer. La CPU est le composant de base de tout appareil intelligent, car pratiquement n’importe quel processus que nous ordonnons au système passe par elle. Avec le temps, son efficacité et sa qualité ont atteint des niveaux élevés, bien que des technologies en vogue comme les NPU aient entraîné un saut qualitatif plus important que l’augmentation de la puissance brute de la CPU.

D’autre part, l’efficacité peut aussi être bidirectionnelle, de sorte que les programmes et les applications de tout appareil améliorent également leur fonctionnement afin de réduire l’exigence de la CPU. Si la CPU ne fonctionnait pas correctement, elle entraverait considérablement l’expérience de n’importe quel utilisateur, c’est pourquoi elle est considérée comme l’une des pièces les plus fondamentales de tout système.

GPU, pour le traitement graphique

Le GPU est la partie qui se consacre aux actions les plus lourdes : celles du composant graphique. Ainsi, des actions telles que l’exécution de jeux vidéo ou l’édition et le rendu de vidéos sont effectuées via le GPU du système. La qualité du téléphone, de l’ordinateur ou de tout autre appareil intelligent dépend généralement de la qualité de son GPU, qui dépendra de la gamme de prix de l’appareil en question. Cependant, si les autres composants n’ont pas la même qualité, le redoutable bottleneck (goulot d’étranglement) peut se produire.

Dans les smartphones, le GPU est déjà intégré aux processeurs, mais dans les PC, des marques comme AMD et NVIDIA se montrent comme des marques spécialisées dans les GPU. Elles proposent toutes sortes de gammes et ont également une large gamme de prix, une valeur toujours directement proportionnelle à la qualité et à la capacité de leurs graphiques, ainsi qu’à leur durabilité sur le marché.

NPU, des réseaux neuronaux sur votre appareil

La NPU, contrairement au GPU, qui fonctionne en parallèle avec le CPU, peut effectuer des fonctions similaires à celles du CPU, mais de manière beaucoup plus efficace. Alimentée par l’intelligence artificielle, une NPU est capable de prioriser les processus pour les exécuter de manière exponentiellement plus rapide et avec une consommation beaucoup moins élevée. Dans les smartphones, elle est utilisée notamment pour améliorer le traitement des photographies, bien qu’elle participe à de nombreux autres processus.

De plus, cette architecture a encore des années de progrès devant elle, contrairement à la CPU et au GPU, dont les améliorations sont déjà de caractère plus légères et basées sur l’augmentation de la puissance brute. La technologie NPU, en revanche, existe depuis moins longtemps et a encore beaucoup de marges de progression pour offrir des performances de plus en plus puissantes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :