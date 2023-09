Ultra-résistant, de grande qualité et avec une réduction de 100 euros: cette montre nous adore et nous vous la recommandons

Appareil de très haute qualité, de bonnes performances, une multitude de fonctions et 2 semaines d’autonomie.

La conception très résistante de cette montre HUAWEI permet de la porter lors de vos aventures les plus extrêmes.

La popularité de HUAWEI a diminué en ce qui concerne les téléphones mobiles, mais la société chinoise continue d’être reconnue pour la création de montres intelligentes de très grande qualité. Nous avons eu l’occasion d’analyser la HUAWEI Watch GT 3 Pro et, fondamentalement, nous pouvons affirmer qu’il s’agit d’une des meilleures montres intelligentes sur le marché. Elle possède un design spectaculaire, un écran AMOLED qui offre une excellente visibilité, des performances très bonnes, de multiples fonctionnalités et une autonomie allant jusqu’à 2 semaines.

En tant que montre haut de gamme, cette Watch GT 3 Pro a un prix de vente recommandé de 369 euros. C’est là une autre raison majeure pour laquelle nous vous la recommandons, et elle est souvent sujette à des réductions allant jusqu’à 100 euros. Par conséquent, vous pouvez acheter cette montre HUAWEI pour environ 270 euros sur Amazon. La HUAWEI Watch GT 3 Pro est également en promotion chez Ebay, chez MediaMarkt et sur la boutique HUAWEI, mais son prix tourne généralement autour de 300 euros.

En plus de vous faire économiser 100 euros, l’achat sur Amazon vous permet également de profiter de la montre en seulement quelques heures si vous êtes abonné à Amazon Prime. Forts de notre propre expérience, nous vous expliquons ensuite pourquoi cette HUAWEI Watch GT 3 Pro est un bijou pour votre poignet que vous pouvez maintenant acheter avec une réduction de 100 euros.

HUAWEI Watch GT 3 Pro, une montre ultrarésistante avec de grosses réductions

Les semaines pendant lesquelles nous avons pu tester cette HUAWEI Watch GT 3 Pro nous ont permis de constater qu’il s’agit d’une des montres intelligentes les mieux construites sur le marché. Elle possède un design premium grâce à un boîtier entièrement en titane et un écran protégé par un verre de saphir. Ces matériaux font de cette montre un objet ultrarésistant qui résiste parfaitement à l’immersion dans l’eau et à la corrosion. En ce qui concerne les modèles disponibles, vous pouvez choisir entre un bracelet en fluoroélastomère noir, en cuir brun ou en titane.

L’un des atouts de cette smartwatch est son écran AMOLED de 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels. Selon nos tests, il s’agit d’un écran de très haute qualité grâce à son excellente netteté, à l’éclat de ses couleurs et à sa luminosité puissante. Le processeur utilisé à l’intérieur est l’ARM Cortex-M, qui peut effectuer de manière fiable toutes les tâches qui lui sont confiées.

En ce qui concerne les fonctionnalités, les utilisations que vous pourrez faire du GT 3 Pro vont bien au-delà de simplement consulter l’heure. Si vous le connectez à votre téléphone, vous pourrez envoyer et recevoir des appels Bluetooth et voir les notifications des applications, auxquelles vous pourrez répondre directement avec une série de réponses suggérées. Vous pouvez également utiliser la montre pour contrôler la lecture de musique sur votre téléphone, consulter les informations météorologiques et même télécharger d’autres applications depuis le store HUAWEI.

Bien entendu, la HUAWEI Watch GT 3 Pro est un appareil extrêmement avancé pour suivre votre activité physique. Elle propose plus de 100 modes d’entraînement, avec un GPS de haute précision et une résistance suffisante pour supporter vos sessions de plongée. Comme nous avons pu le constater lors de notre analyse, la montre intelligente est très précise aussi bien pour surveiller votre activité que pour votre santé (fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, sommeil, stress, etc.).

➡️ Voir l’offre HUAWEI Watch GT 3 Pro

Enfin, la montre intelligente est équipée d’une grande batterie qui vous permet de l’utiliser pendant 14 jours consécutifs, pouvant diminuer jusqu’à 8 jours si vous l’utilisez intensivement. Vous pouvez être sûr de pouvoir vous passer du chargeur pendant au moins une semaine. Pour la charger, vous pouvez utiliser la base magnétique fournie dans la boîte, un processus qui prend environ une heure et demie pour atteindre 100%.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

En conclusion, la HUAWEI Watch GT 3 Pro est une montre intelligente idéale pour vous si vous recherchez la meilleure qualité. En plus d’obtenir une superbe smartwatch pour votre poignet, vous réalisez une économie de 100 euros si vous l’achetez sur Amazon.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques présentés dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :