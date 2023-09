Ceci est le meilleur Echo Show pour la maison : taille idéale, écran HD, caméra de 13 MP et une grande réduction

Si vous envisagez d’acheter un Echo Show pour votre maison, celui que nous vous recommandons en termes de taille, d’écran, de fonctionnalités et de prix.

L’Echo Show que nous recommandons pour la maison a un écran de 8 pouces avec une résolution HD.

Vous connaissez les Echo Show d’Amazon et vous réfléchissez depuis un certain temps à l’achat de l’un de ces écrans intelligents, mais vous ne savez pas lequel choisir. Eh bien, cet article a pour objectif principal de vous aider à acheter le meilleur Echo Show pour votre maison, à la fois en termes de qualité et de prix. Pour nous, l’achat le plus judicieux est l’Echo Show 8, avec un écran HD de 8 pouces, un appareil photo de 13 mégapixels et la présence d’Alexa pour vous aider dans de nombreuses tâches quotidiennes.

Comme nous l’avons dit, nous vous recommandons également cet Echo Show 8 pour son prix, car il est souvent en promotion, ce qui vous permet de l’acheter à un prix beaucoup plus bas. Il coûte normalement 129,99 euros, mais il est très probable que vous puissiez l’acheter pour environ 75 euros sur Amazon. Vous économisez donc 55 euros en achetant le meilleur Echo Show pour votre maison. Pour un peu plus d’argent, vous pouvez ajouter une prise intelligente ou une ampoule intelligente pour continuer à moderniser votre maison.

L’Echo Show 8 baisse également souvent de prix chez MediaMarkt, qui vous offre la possibilité de récupérer le produit dans l’un de ses stores. Sans plus tarder, nous allons vous expliquer pourquoi nous pensons que c’est le meilleur Echo Show que vous pouvez acheter pour votre maison.

Echo Show 8 (2è génération)

Pourquoi l’Echo Show 8 est le meilleur pour votre maison

La première raison pour laquelle nous vous recommandons l’Echo Show 8 est sa taille. Avec des dimensions de 200,4 x 135,9 x 99,1 millimètres et un poids de plus d’1 kilo, nous pensons que cet écran intelligent a la taille idéale. Il n’est ni trop grand ni trop petit, vous pouvez donc voir clairement le contenu sans qu’il n’occupe beaucoup d’espace où que vous le placiez. Quant à la couleur, c’est une question de goût, vous pouvez choisir entre le noir anthracite et le blanc.

L’Echo Show 8 est un écran intelligent, mais il peut également servir de télévision. En effet, sur son écran de 8 pouces avec une résolution HD, vous pouvez regarder du contenu provenant de plateformes telles que Netflix, Prime Video, YouTube ou RTVE Play. Les haut-parleurs au néodyme de 52 millimètres font également un excellent travail en émettant un son puissant et clair, vous permettant d’utiliser l’appareil comme enceinte pour écouter de la musique également.

La grande vedette de cet écran intelligent est Alexa, son assistant virtuel. Vous pouvez lui demander tout ce dont vous avez besoin, par exemple, jouer une série ou une chanson comme nous l’avons mentionné dans le paragraphe précédent. Vous pouvez également utiliser l’Echo Show 8 pour organiser votre calendrier en ajoutant des rendez-vous pour qu’Alexa vous les rappelle, et activer des minuteries pendant que vous cuisinez, par exemple.

L’aide d’Alexa va au-delà et est également prête à répondre à toutes vos questions. Vous pouvez lui demander s’il va pleuvoir demain, comment est le trafic dans votre région ou quand cet événement historique dont vous ne vous souvenez pas bien s’est produit. Vous pouvez également lui demander de passer un appel vidéo avec d’autres utilisateurs qui possèdent un Echo Show à la maison, car il est équipé d’une caméra frontale de 13 mégapixels avec laquelle les autres utilisateurs pourront bien vous voir.

Echo Show 8 (2è génération)

La caméra de l’Echo Show 8 apporte une autre fonctionnalité à l’appareil, car vous pouvez l’utiliser comme caméra de surveillance pour votre maison. Connectez l’écran à l’application Alexa sur votre téléphone portable et vous pourrez voir en direct les images capturées par l’objectif, pour savoir s’il y a quelqu’un à la maison ou si vous avez éteint la lumière du salon avant de partir. Si vous voulez préserver votre vie privée, vous pouvez faire glisser le couvercle pour bloquer la caméra.

Enfin, l’Echo Show 8 sert également de cadre photo numérique et de contrôleur pour d’autres appareils intelligents que vous avez chez vous. En fin de compte, il a tout pour révolutionner votre maison et devenir votre meilleur compagnon au quotidien. Vous pouvez l’acheter en promotion sur Amazon et MediaMarkt, vous économiserez jusqu’à 55 euros.

