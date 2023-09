Ce SSD portable de 1 To et haute vitesse est le best-seller sur Amazon cette semaine

Actuellement, il bénéficie d’un prix avantageux avec une baisse de moitié de son prix.

Avec cet SSD de Crucial, vous pourrez stocker en quelques secondes une grande quantité de fichiers, même les plus lourds.

Je recommande toujours d’avoir un SSD externe à portée de main pour toute occasion ou urgence dont nous pourrions avoir besoin. Il est toujours bon d’avoir une copie de sauvegarde de nos données les plus importantes, telles que les travaux universitaires, les notes ou les copies de documents personnels tels que le prêt hypothécaire ou certaines factures. Il est également nécessaire de sauvegarder de temps en temps le PC, le téléphone portable et la tablette, au cas où.

C’est pourquoi je suis allé voir la section des SSD externes les plus vendus sur Amazon et je vous propose une excellente recommandation d’achat. Il s’agit du SSD Crucial X8 qui est disponible en capacités de 1 à 4 To, mais le modèle de 1 To est celui qui s’est positionné comme le SSD le plus vendu cette semaine. De plus, vous pouvez l’obtenir pour 66,99 euros sur Amazon ou opter pour le modèle de 2 To pour 106,99 euros.

SSD Crucial X8 (1 To)

Obtenez un bon SSD portable à moitié prix

Dans l’ère numérique actuelle, le stockage des données est essentiel pour notre vie quotidienne. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, nous dépendons largement des appareils électroniques pour accomplir une variété de tâches. Dans ce contexte, le choix d’un stockage adéquat est crucial pour garantir des performances optimales et la sécurité de nos données.

Le SSD Crucial X8 offre des performances exceptionnelles avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 1050 Mbps et des vitesses d’écriture proches de 1000 Mbps. Cela garantit des transferts de données rapides et efficaces, vous permettant d’économiser du temps lors de tâches telles que la copie de gros fichiers ou le montage de vidéos haute résolution. La rapidité d’accès à vos données est un facteur crucial pour augmenter la productivité et réduire les attentes inutiles.

Cet SSD portable est compatible avec une large gamme d’appareils et de systèmes d’exploitation, notamment Windows, Mac, iPad Pro, Chromebook, Android, Linux, PS5 et Xbox. Cela signifie que vous pouvez l’utiliser sur pratiquement n’importe quelle plateforme sans vous soucier de la compatibilité. Sa polyvalence en réalité un choix intelligent pour ceux qui ont plusieurs appareils dans leur vie quotidienne.

Le Crucial X8 n’est pas seulement fonctionnel, il est également esthétiquement attrayant. Son design magnifique et durable comprend un corps monobloc en aluminium anodisé qui non seulement le fait bien paraître, mais le protège également contre les dommages physiques. La robustesse de cet appareil le rend résistant aux chutes jusqu’à 2 mètres, aux températures extrêmes et aux vibrations. Cela garantit que vos données sont en sécurité en tout temps, même dans des conditions défavorables.

SSD Crucial X8 (1 To)

Crucial est une marque de confiance soutenue par Micron, l’un des plus grands fabricants de mémoire flash au monde. Vous achetez ainsi un produit bénéficiant de décennies d’expérience dans l’industrie. La qualité et la fiabilité des produits Micron sont inégalées, ce qui vous garantit que votre investissement est protégé.

