Ça coûte 20 euros et flotte dans l’eau : ce mini haut-parleur est la dernière sensation de Lidl

Cette enceinte Bluetooth de Silvercrest a une autonomie allant jusqu’à 8,5 heures et une certification IPx7 qui garantit sa durabilité contre les immersions dans l’eau… Parfait pour les piscines !

Ceci est l’enceinte aquatique et abordable de la marque Silvercrest que vous pouvez trouver chez LIDL.

L’allemand Lidl devient une entreprise experte en succès technologiques, et nous ne parlons pas seulement de son célèbre robot de cuisine désormais renouvelé et qui continue de faire sensation sur le marché avec son prix de 449,99 euros. En effet, cette chaîne de supermarchés a un historique de succès, parmi lesquels on trouve un smartphone Android, des ampoules intelligentes, ou encore de nombreux produits en rupture de stock, même de grands fabricants.

Sa dernière folie est cette enceinte Bluetooth parfaite pour les activités en plein air, en particulier les activités aquatiques. En effet, l’appareil est spécialement conçu pour nous accompagner lors de nos promenades ou visites dans les rivières, les plages ou les piscines, sans crainte de se mouiller, car il est résistant à l’eau et comporte même un éclairage coloré.

Vous pouvez vous procurer cette enceinte aussi fonctionnelle que celle-ci en suivant le lien que nous laissons ci-dessous, et c’est également le bon moment pour l’acheter, car Lidl l’offre actuellement avec une remise de 20%, ce qui la rend attractive avec un prix de seulement 19,99 euros.

Enceinte Bluetooth aquatique – LIDL | 19,99 € 24,99 €

Comme c’est souvent le cas dans ces situations, l’enceinte Bluetooth aquatique de Lidl est vendue sous la marque Silvercrest, une enseigne qui regroupe la plupart des gadgets de marque propre de ce détaillant allemand, vous offrant ici un appareil avec plus de possibilités qu’il n’y paraît.

À l’extérieur, c’est comme un petit champignon avec une lumière LED RVB qui s’illumine en 7 modes différents, avec d’un autre côté une partie en caoutchouc avec les contrôles physiques. Son design est intelligent, car l’enceinte flotte parfaitement dans l’eau pour que nous puissions écouter notre musique dans n’importe quelle piscine.

Cela est possible grâce à son haut-parleur de 5 watts, avec la fonction TWS (True Wireless Stereo) qui nous permet de profiter d’un son stéréo sans fil lorsque nous connectons deux enceintes identiques.

Nous avons affaire à une enceinte aquatique capable de flotter dans l’eau, qui s’illumine également avec différents modes grâce à son LED RVB, et qui offre tout ce que nous attendons d’une enceinte Bluetooth moderne, y compris l’USB-C et un son stéréo en connectant deux appareils.

La connectivité est de Bluetooth LE basse consommation, tandis que sa batterie est capable de maintenir l’enceinte en fonctionnement pendant environ 8 heures et demie. Elle se recharge via un port USB de type C, elle est donc prête pour l’avenir.

Et si vous voulez connaître sa certification d’étanchéité, elle dispose d’un label IPx7 qui la protège de l’immersion complète pendant 30 minutes et à une profondeur de 1,5 mètre. Le tout dans une taille de 12 x 9,1 centimètres et un poids de 360 grammes, ce qui la rend assez pratique et portable.

Peut-on demander beaucoup plus ?

