Voici la caméra la plus petite du monde : elle a la taille d’un grain de sel et enregistre des vidéos à 30 FPS

La technologie a tellement progressé qu’il est désormais possible d’intégrer un capteur photo de 200 mégapixels dans un smartphone, comme Samsung l’a démontré avec son Galaxy S23 Ultra. Les caméras de téléphones mobiles deviennent de plus en plus puissantes et peuvent être intégrées dans des modules photo de taille réduite qui s’adaptent à la structure, offrant ainsi une esthétique vraiment haut de gamme.

Mais aujourd’hui, nous ne parlons pas d’une caméra conçue pour les loisirs comme celles des téléphones mobiles, mais d’une caméra « à mission vitale » qui est principalement utilisée en médecine. Il s’agit de la CameraCubeChip, une caméra de la taille d’un grain de sel capable d’enregistrer des vidéos à 30 FPS, ce qui en réalité la caméra la plus petite du monde.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la CameraCubeChip

La CameraCubeChip est une caméra miniature qui mesure 0,65 x 0,65 x 1,158 millimètres et est équipée du capteur Omnivision OVM6948, qui mesure quant à lui 0,57 x 0,57 x 0,23 millimètres et a remporté le record Guinness du capteur d’image le plus petit disponible dans le commerce.

Comme l’explique Omnivision sur son site web, le OVM6948 est un capteur photo au format optique de 1/36 de pouce et doté d’une matrice d’images capable de capturer des vidéos avec une résolution de 200 x 200 pixels à 30 FPS par seconde.

De plus, ce minuscule capteur utilise la technologie de pixels OmniBSI+ d’OMNIVISION, qui offre une grande qualité d’image en termes de fidélité des couleurs, de netteté et de faible niveau de bruit, ainsi qu’une très bonne performance en conditions de faible luminosité.

L’Omnivision OVM6948 est conçu pour s’intégrer dans différents instruments médicaux d’un diamètre d’un millimètre, tels que des guides jetables, des endoscopes et des cathéters, et dans ce sens, grâce à sa très faible consommation d’énergie, il génère moins de chaleur à l’extrémité distale de l’instrument, améliorant ainsi le confort du patient et permettant par ailleurs des procédures plus longues.

Mais ce n’est pas tout, car ce minuscule capteur s’intègre également très facilement aux instruments grâce à son interface à 4 broches et à sa sortie de données analogique capable de transmettre des données jusqu’à 4 mètres avec un bruit de signal minimal.

