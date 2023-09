Tu ne le connais peut-être pas, mais ce joli smartphone est une bonne option pour seulement 129 euros.

Si vous recherchez un téléphone mobile simple et bon marché en dehors de Xiaomi, cette offre vous intéressera.

L’arrière du realme Narzo 50A Prime.

Le realme Narzo 50A Prime est en promotion sur PcComponentes, mais seulement pour une durée limitée. Vous avez l’opportunité de vous procurer un bon téléphone de gamme moyenne, un appareil complet capable d’offrir une bonne expérience utilisateur. Tout cela pour seulement 129 euros. Nous parlons de sa version globale, cela ne pouvait pas être autrement, accompagnée de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Sur sa fiche technique, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour être performant au quotidien, il dispose même d’une immense batterie de 5 000 mAh. Le smartphone de realme est proposé au prix de 259 euros et maintenant qu’il est en baisse de prix, c’est un excellent achat. Nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir à son sujet.

realme Narzo 50A Prime

Achetez le téléphone mobile realme au meilleur prix

Unisoc Tiger T612

4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne

Écran LCD de 6,6″ Full HD+

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, USB-C, Radio FM et lecteur d’empreintes latéral

Avec un écran de 6,6 pouces, une résolution Full HD et une technologie LCD, l’écran du téléphone chinois est une bonne option dans sa gamme de prix. Il s’agit d’un panneau de qualité sur lequel vous pourrez profiter de votre contenu préféré, de nos jours même les smartphones les plus économiques sont capables d’offrir une bonne expérience multimédia.

L’Unisoc Tiger T612 agit comme chef d’orchestre, il veillera à ce que tout fonctionne correctement. C’est un processeur performant, une puce avec laquelle vous n’aurez pas de problèmes de fluidité. De plus, comme nous l’avons mentionné, il est accompagné de 4 Go de RAM non négligeables.

Nous avons trois caméras à l’arrière de ce magnifique realme. Sortez de chez vous et capturez tout, vous obtiendrez de bons résultats. Il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’une caméra noir et blanc de 2 mégapixels et d’un capteur pour le mode portrait également de 2 mégapixels.

realme Narzo 50A Prime

Tout n’est pas Xiaomi dans ce monde, d’autres marques sont capables d’offrir de bons téléphones de gamme moyenne à un prix abordable. Vous avez pu le constater de vos propres yeux, le realme Narzo 50A Prime a tout ce dont vous avez besoin et vous accompagnera pendant des années. L’offre ne sera disponible que pour une durée limitée, ne réfléchissez pas trop longtemps.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

