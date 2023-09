10 nouvelles applications de ces dernières semaines que vous devriez essayer

Renouvelez votre Android avec les 10 meilleures applications gratuites qui ont récemment arrivé sur le Play Store.

Chaque semaine, de nouvelles applications gratuites de toutes sortes arrivent sur le Google Play Store, afin que vous n’ayez pas à les tester une par une pour éliminer celles qui ne valent pas la peine, chaque week-end, nous rassemblons les meilleures applications Android de ces dernières semaines et nous les proposons pour que vous les essayiez.

Sans plus tarder, nous vous présentons en détail les 10 nouvelles applications Android que nous vous recommandons d’essayer. Toutes sont gratuites et extrêmement utiles.

AI Responder pour WhatsApp

La première nouvelle application de Google Play que nous vous encourageons à essayer est AI Responder pour WhatsApp, un outil révolutionnaire utilisant l’IA pour répondre à vos messages. Cette application est capable de reconnaître et de répondre à plusieurs types de messages de manière très efficace.

De plus, cette application curieuse vous permet de contrôler la façon dont l’IA répond aux messages, car elle vous offre la possibilité de créer des règles personnalisées grâce auxquelles vous pouvez entraîner l’IA à répondre de manière spécifique en fonction de l’interlocuteur, de sorte qu’elle s’adaptera automatiquement au style et au ton de l’interlocuteur.

Weather Query

Dans le Play Store, vous pouvez trouver une grande variété d’applications météo pour Android, et l’une des dernières applications de ce type à arriver sur la boutique de Google est Weather Query, une application pratique et gratuite qui vous fournit des informations météorologiques précises en temps réel et qui vous permet de consulter le climat de plusieurs régions du monde simultanément.

De plus, Weather Query dispose de plusieurs widgets pour l’écran d’accueil de votre téléphone, grâce auxquels vous pouvez connaître la météo dans votre région sans avoir besoin d’ouvrir l’application.

Nutric

Si vous essayez de perdre du poids, vous allez adorer Nutric, une application simple grâce à laquelle vous pourrez suivre vos régimes, menus et plans nutritionnels, et voir l’historique de votre évolution d’un point de vue nutritionnel.

De plus, cette application vous montre des conseils nutritionnels des meilleurs professionnels du secteur qui vous aideront à rendre votre régime plus supportable et plus efficace.

Screen mirroring to TV guide

Screen mirroring to TV guide est une application gratuite pour Chromecast qui vous permet de partager facilement l’écran de votre téléphone avec une télévision, un écran ou un projecteur.

Screen mirroring to TV guide a une interface très simple à utiliser et est compatible avec de nombreux smartphones et tablettes utilisant différents systèmes d’exploitation tels qu’Android et iOS.

WAMR: Recover Deleted Messages

WAMR est un outil pratique qui se charge de récupérer les messages, les images, les vidéos, les audios, les GIFs et les stickers supprimés par erreur en scannant les notifications de votre téléphone.

WAMR est une application entièrement gratuite avec des annonces que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Offline music player

Offline music player est un lecteur multimédia complet grâce auquel vous pourrez profiter de vos chansons et de vos vidéos téléchargées sur votre téléphone de manière très simple.

Avec cette application gratuite, vous pouvez organiser et gérer votre collection de musique sans effort, car elle vous permet de créer des listes de lecture et de trier les pistes par artistes, albums et genres.

Fortuna: Earn Money

La dernière application pour gagner de l’argent avec votre téléphone qui est arrivée sur Google Play est Fortuna: Earn Money, une application qui vous paye pour jouer à des jeux de hasard avec une monnaie propre appelée OYS que vous pouvez échanger contre de l’argent liquide à partir d’un seuil de 1 000 OYS.

Fortuna: Earn Money est une application entièrement gratuite avec des annonces et sans achats intégrés que vous pouvez télécharger via le lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Photo Video Maker With Music

Photo Video Maker With Music, comme son nom l’indique, est une application gratuite avec laquelle vous pouvez créer des vidéos en qualité Full HD à partir de photos et de chansons, et leur ajouter toutes sortes de filtres, d’effets et de transitions.

Une fois que vous avez créé une vidéo, vous pouvez l’exporter sans filigrane et la partager avec qui vous voulez via les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie comme WhatsApp ou Telegram.

Splendid Expense Budget Tracker

Si vous cherchez depuis longtemps une application pour gérer vos finances, vous devriez donner une chance à Spendid Expense Budget Tracker, une application gratuite qui vous permet d’établir des budgets, de gérer vos comptes bancaires et leurs transactions, et de contrôler vos habitudes de dépenses, afin de voir où vous pouvez économiser quelques euros par mois.

JN Proxy – Secure & Fast VPN

Nous concluons cette compilation de nouvelles applications pour Android avec JN Proxy, un client VPN gratuit pour Android qui vous permet de naviguer en toute sécurité sur Internet et d’accéder à des contenus multimédias restreints dans votre pays.

JN Proxy est une application très facile à utiliser, il vous suffit d’appuyer sur un bouton et elle se connectera automatiquement au serveur VPN sécurisé le plus adapté à votre région, et en plus, elle ne vous impose aucune limite, que ce soit en termes de données ou de bande passante.

