Cette folie animale reste un excellent haut de gamme abordable : Snapdragon 8 Gen 1 et 120W pour moins de 400 euros

On vous recommande ce smartphone avec un écran de qualité, une puissance brutale et une charge ultra-rapide, ainsi qu’une réduction de plus de 200 euros.

Ce smartphone haut de gamme a un design caractéristique des jeux « gaming », mais c’est un excellent achat même si vous ne l’utilisez pas pour jouer // Image: Urban Techno.

C’est le téléphone portable avec la meilleure qualité-prix de 2022 et, bien que des mois se soient écoulés depuis sa sortie, c’est toujours un excellent achat en raison de sa grande qualité et des remises importantes qu’il propose. Nous parlons du POCO F4 GT, un smartphone haut de gamme bon marché qui offre d’excellentes performances avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, un écran AMOLED de grande qualité et une charge ultra-rapide brutale de 120W, entre autres nombreux points forts.

Nous ne fabulons pas sur la qualité de ce téléphone, nous avons pu le vérifier de première main lors de l’analyse de ce POCO F4 GT. L’expérience qu’il offre est digne du haut de gamme qu’il est, ce qui frappe, c’est le prix magnifique qu’il a en ce moment. D’une part, vous pouvez acheter le modèle de 8 Go de RAM + 128 Go de stockage pour environ 390 euros sur Amazon. Son prix de vente recommandé est de 599,99 euros, vous économisez donc plus de 200 euros sur l’achat.

Si vous voulez profiter de sa meilleure version au quotidien, vous avez disponible la version de 12 Go de RAM + 256 Go de stockage pour un peu moins de 500 euros sur Amazon. Ce modèle a un prix original de 699,99 euros, vous économisez donc 200 euros. Les deux versions du POCO F4 GT sont généralement plus chères sur PcComponentes et sur MediaMarkt, donc ce n’est pas aussi rentable que sur Amazon.

POCO F4 GT (8 Go de RAM + 128 Go de stockage)

Ce que vous offre le POCO F4 GT pour moins de 400 euros

La première chose que vous offre le POCO F4 GT est un design différent, car son esthétique est plus typique d’un smartphone gaming. Ne vous laissez pas tromper, le téléphone est un excellent choix même si vous ne prévoyez pas de jouer. Son dos est en verre avec une finition mate et il est entouré de bords en aluminium. Si vous voulez protéger l’appareil, vous trouverez une coque dans la boîte qui vous sera très utile.

Avec le POCO F4 GT, vous profiterez d’un grand écran AMOLED, qui est l’un des points forts du smartphone. Il a une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre 800 nits, ainsi qu’un verre Gorilla Glass Victus pour la protection. Dans notre analyse, nous avons constaté que c’est un très bon écran en termes de netteté, de rendu des couleurs et de fluidité, parfait pour profiter de vidéos, de jeux et bien plus encore.

Le roi de ce smartphone est le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, car il a une puissance telle qu’il exécute toutes les tâches avec une grande efficacité. Vous pourrez utiliser le téléphone pour regarder des vidéos sur YouTube, passer des heures sur TikTok, jouer à des jeux avec des graphismes de qualité supérieure ou éditer des images sans aucun problème. Bien qu’il ne soit pas mentionné dans son nom, il prend également en charge la connectivité 5G.

Le système photographique de ce POCO F4 GT est signé Sony, avec un appareil photo arrière de 64 mégapixels qui se distingue notamment par la netteté de ses images. À ses côtés se trouve un ultra grand-angle de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels, tandis que la caméra frontale est de 20 mégapixels. Il est important de souligner que l’objectif arrière enregistre des vidéos en 4K à 60 images par seconde.

POCO F4 GT (12 Go de RAM + 256 Go de stockage)

La cerise sur le gâteau est une batterie de 4 700 mAh qui dure toute la journée sans complications avec une utilisation normale. Le meilleur, c’est qu’elle supporte la charge ultra-rapide de 120W, vous n’avez donc besoin que de 20 minutes pour la charger complètement. C’est une puissance brutale et sans aucun doute l’un des grands points forts du téléphone.

Un écran de grande qualité, une puissance démesurée et une charge ultra-rapide se distinguent particulièrement dans ce POCO F4 GT que nous ne pouvons que vous recommander. Vous savez déjà que vous pouvez obtenir le modèle de 8 Go de RAM + 128 Go de stockage pour environ 390 euros sur Amazon et le modèle de 12 Go de RAM + 256 Go de stockage pour un peu moins de 500 euros sur Amazon, les deux sont des options très, très bonnes avec des remises de 200 euros ou plus.

