Si vous avez un téléphone portable Xiaomi, voici le lanceur que vous devez installer

Nous vous recommandons d’installer cette couche de personnalisation sur votre Xiaomi, elle est gratuite et changera totalement votre expérience avec le téléphone.

Avec ce lanceur, vous améliorerez l’interface de votre Xiaomi en réduisant la publicité et en lui donnant un aspect plus moderne.

Un lanceur sur Android est une interface qui, en plus de lancer toutes les applications installées sur le téléphone, sert également à modifier et personnaliser une grande partie de l’apparence de l’écran d’accueil. Nous vous parlons de cet élément car nous voulons vous recommander un lanceur pour les téléphones Xiaomi qui améliorera considérablement votre expérience avec votre smartphone. C’est un lanceur gratuit qui vous offrira une interface plus propre et plus simple et qui vous aidera également à réduire le bloatware et la publicité.

Il s’agit plus précisément du POCO Launcher, qui installera sur votre Xiaomi la couche de personnalisation développée pour les téléphones POCO. Cette couche est reconnue par les utilisateurs pour être très simple et être régulièrement mise à jour avec des nouveautés très intéressantes. Chez Netcost-security.fr, nous vous recommandons d’installer le POCO Launcher sur votre téléphone Xiaomi afin d’obtenir une interface plus moderne, visuellement plus propre, avec moins de publicité et beaucoup plus confortable à utiliser.

Ensuite, nous verrons comment installer le POCO Launcher et tous les avantages que ce lanceur comporte.

POCO Launcher, un lanceur très utile pour les téléphones Xiaomi

Vous pourriez penser que le POCO Launcher est un lanceur similaire à MIUI, car les deux interfaces sont directement liées à Xiaomi, mais la réalité est que le premier est bien meilleur que le second. Les téléphones POCO se distinguent par leur interface très simple, ce qui facilite la navigation pour l’utilisateur. De plus, leur aspect visuel est plus moderne que celui des téléphones Xiaomi. Vous pouvez voir à quoi ressemble cette couche de personnalisation dans la vidéo suivante de nos collègues d’Urban Techno sur les astuces du POCO X5 Pro 5G.

À cela s’ajoute le fait que le POCO Launcher est livré avec moins d’applications préinstallées dès le départ, en plus d’intégrer moins de publicités dans les applications natives, les notifications et l’interface en général. Il y a d’autres aspects très intéressants du lanceur POCO, tels que la division du menu des applications en différentes catégories, ce qui vous permet d’organiser les applications à votre goût.

POCO Launcher est un lanceur que vous pouvez télécharger gratuitement, que ce soit depuis le Google Play Store ou depuis d’autres boutiques d’applications telles que APKMirror et Aptoide. Nous vous fournissons les liens de téléchargement directs du lanceur POCO sur ces boutiques.

Google Play Store | POCO Launcher

APKMirror | POCO Launcher

Aptoide | POCO Launcher

Une fois l’application téléchargée, vous devrez modifier manuellement le lanceur du téléphone à partir des paramètres système. Accédez à Paramètres > Écran d’accueil > Lanceur par défaut et sélectionnez « POCO Launcher » pour que le lanceur POCO. Pour mieux comprendre la procédure, nous vous l’expliquons visuellement avec les captures d’écran suivantes:

Voilà, votre téléphone Xiaomi changera d’apparence en quelques secondes. Nous vous recommandons d’essayer ce lanceur pendant quelques jours pour vérifier si son fonctionnement vous convient ou non. Nous pensons que c’est l’un des meilleurs lanceurs pour Android, tant pour son apparence que pour le fait qu’il se met régulièrement à jour pour apporter de nouvelles fonctionnalités et corriger des erreurs.

