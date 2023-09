Que faire si on vous vole votre téléphone portable à l’étranger

Peut-être que vous ne retrouverez pas votre téléphone portable, mais vous ferez quelque chose de plus important : protéger vos informations personnelles des voleurs et des pirates informatiques.

J’ai fait voler mon téléphone portable à l’étranger, que dois-je faire?

Nous allons vous expliquer étape par étape quoi faire si votre téléphone portable est volé à l’étranger. Cette situation est frustrante, non seulement parce que nous n’avons plus notre téléphone portable, mais aussi parce que se débrouiller à l’étranger est plus compliqué que chez nous. De toute façon, il y a certaines étapes que vous devez suivre, nous vous indiquerons lesquelles et comment les réaliser.

La situation différera en fonction de la façon dont le vol s’est produit. Ce n’est pas la même chose qu’il s’agisse d’un vol à main armée ou d’une subtilisation dont nous ne nous sommes pas rendu compte. Dans le premier cas, vous pourrez ignorer certaines des étapes suivantes, tandis que dans le second cas, nous vous recommanderons de les suivre. Une fois cet aspect éclairci, voici ce que vous devez faire. Certains endroits comme Londres sont réputés pour le vol de téléphones portables.

Que faire si mon téléphone portable est volé à l’étranger?

Que faire ensuite

Appelez votre téléphone portable

Si vous pensez que votre téléphone portable a été volé, ou si vous en êtes presque certain, mais que ce n’était pas un vol à main armée, mais plutôt l’acte d’un pickpocket, vous devez appeler votre téléphone portable. C’est juste au cas où, car il se peut que vous ne l’ayez pas perdu et qu’il soit simplement tombé.

Votre téléphone portable pourrait être dans le métro, ou n’importe où, tout seul. Personne ne pourra le déverrouiller pour savoir à qui il appartient, vous devrez donc appeler. Il se peut qu’une bonne personne entende l’appel et vous indique où il se trouve, ce qui vous permettra de le récupérer. Il est recommandé de le faire rapidement, avant que la batterie ne se décharge.

Suivez la localisation de votre téléphone portable

Si vous avez appelé votre téléphone portable et que personne ne répond, vous avez probablement été victime d’un vol. Pour confirmer la situation et obtenir plus d’informations, vous pouvez suivre la localisation de votre téléphone portable. Cela est possible à la fois sur Android et sur iPhone.

Sur Android, vous devrez utiliser l’outil « Trouver mon appareil » de Google. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous serez redirigé vers cet outil, où vous pourrez sélectionner l’appareil qui a été volé. Immédiatement, il sera affiché sur une carte, en indiquant le Wi-Fi auquel il est connecté et son niveau de batterie. Si cela indique qu’il est près de vous, cliquez sur « Jouer un son » pour qu’il émette une tonalité vous permettant de le localiser.

Trouver mon appareil sur Google

Pour l’iPhone, vous devrez avoir activé l’option « Localiser » dans les paramètres de votre profil. Si vous l’avez activée, vous pourrez utiliser l’outil « Localiser l’appareil » d’iCloud pour le trouver, car il vous indiquera l’emplacement exact de votre iPhone. Vous devez cliquer sur le lien situé en dessous de ce paragraphe.

Localiser l’appareil sur iPhone

Il est préférable d’utiliser ces outils car ils sont très efficaces et sûrs ; cependant, il existe d’autres outils, autres que Google et Apple, mais tout aussi sûrs, que vous pouvez utiliser. Voici d’autres méthodes pour localiser un téléphone portable perdu.

Bloquez l’accès et supprimez vos données

Votre téléphone portable a clairement été volé. Dans ce cas, il est important de bloquer l’accès pour que les voleurs ne puissent pas accéder à vos informations personnelles, car ils pourraient vous faire chanter avec ce qu’ils trouveront dans votre téléphone portable. De plus, nous vous recommandons également de supprimer vos données. Nous vous montrerons comment faire les deux, mais faites attention à la suppression des données, vous ne pourrez pas localiser votre téléphone portable et les informations qu’il contient seront définitivement supprimées, donc assurez-vous qu’il n’y a absolument aucune possibilité de l’avoir perdu au lieu de l’avoir fait voler.

Pour les deux options, nous utiliserons les pages précédentes. « Trouver mon appareil » dans le cas d’Android, et « Localiser l’appareil » dans le cas de l’iPhone. Sur Android, cliquez sur « Effacer les données de l’appareil », et sur iPhone, sélectionnez « Effacer l’iPhone ».

Il est également important que vous changiez vos mots de passe pour éviter que les voleurs accèdent aux services en ligne auxquels vous êtes abonné. Déconnectez également les comptes pour qu’ils ne puissent pas les utiliser sous votre identité.

Suspendez votre ligne

Cette étape est relativement nécessaire, surtout si vous n’avez pas pu bloquer votre téléphone. Suspendre votre ligne implique de bloquer la carte SIM pour qu’elle ne puisse pas être utilisée, mais aussi de la bloquer pour les voleurs. Le mieux est de la bloquer, puis de suspendre la ligne, pour être sûr.

Pour suspendre votre ligne, vous devez contacter votre opérateur ou effectuer la démarche sur le site web. Si vous le retrouvez ultérieurement, vous pourrez le débloquer en appelant votre opérateur.

Bloquez l’IMEI (facultatif)

En revanche, si vous n’avez pas pu bloquer votre téléphone ou pour être sûr que les voleurs n’accèdent pas à vos informations personnelles, vous pouvez également bloquer l’IMEI en complément du blocage et de la suspension de la ligne.

L’IMEI est un code unique qui identifie votre téléphone portable sur le réseau. En le bloquant, vous bloquez l’accès à votre téléphone. Personne ne pourra y accéder, mais vous devez savoir que ce processus peut prendre plus de 2 mois, et la même chose pour le déblocage, car votre opérateur peut mettre du temps à contacter l’opérateur du pays où le téléphone se trouve, bien que cela ne se produise que dans les cas les plus extrêmes.

Pour bloquer l’IMEI, vous devez le connaître à l’avance. Il se trouve généralement sur la boîte de votre appareil, mais vous pouvez aussi l’obtenir en appelant le *#06#, il s’affichera à l’écran. Une fois que vous l’avez, vous pouvez le bloquer en appelant votre opérateur. Ils peuvent vous demander le dépôt de plainte ou pour contacter l’assureur (si vous en avez un).

Déclarez le vol

Vous devez déposer une plainte au commissariat pour signaler le vol. Cela vous permettra non seulement de faire valoir la garantie, comme nous le verrons plus loin, mais aussi de prouver que toute action entreprise avec votre téléphone portable n’a pas été réalisée par vous.

Il est probable que quelqu’un vole votre téléphone portable pour le revendre ou l’utiliser, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir d’autres objectifs, comme le terrorisme, qui sont plus graves. Si vous voulez éviter de graves problèmes, signalez le vol.

Les actions précédentes nous permettent de nous protéger en cas de vol. En les réalisant, nous devrons contacter notre assureur, si nous avons une assurance contre le vol, pour procéder au remplacement de l’appareil. Par ailleurs, nous aurons besoin d’une carte SIM de remplacement, qui remplacera l’ancienne et nous permettra d’utiliser le téléphone portable.

Il est probable que vous ne puissiez demander un duplicata que dans un store physique de votre opérateur. Pour des raisons de sécurité, vous devrez vous rendre vous-même ou autoriser explicitement quelqu’un d’autre à le faire. Contactez votre opérateur si vous souhaitez faire mandater quelqu’un d’autre, ils vous préciseront les documents que cette personne doit fournir pour agir en votre nom. Le plus courant est qu’elle ait besoin de sa pièce d’identité, d’une photocopie de votre pièce d’identité et d’une autorisation explicite pour effectuer l’opération, le plus souvent un modèle prédéfini que vous devrez tous les deux signer. Vous devrez probablement payer pour obtenir le duplicata.

