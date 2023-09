Ma recommandation : ce haut-parleur avec écran arrive avec Alexa pour révolutionner votre maison

Un des haut-parleurs intelligents les plus spéciaux d’Amazon bénéficie d’une remise, mais seulement pour une durée limitée.

Voici l’écran de l’Echo Show 5.

Si vous voulez commencer à construire une maison intelligente, vous êtes au bon endroit, je suis ici pour vous parler de l’un des haut-parleurs avec Alexa que j’ai le plus recommandé. Le dernier modèle de l’Echo Show 5 est en promotion, il est à votre portée avec une remise de 40 euros. De plus, vous bénéficierez d’une livraison rapide et totalement gratuite si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime.

Cette petite enceinte est différente des autres, elle est livrée avec Alexa à l’intérieur et un écran qui vous permettra de bénéficier d’un meilleur contrôle et de plus d’informations. Elle peut être le cerveau idéal pour votre maison connectée, nous vous expliquerons pourquoi c’est un excellent achat pour tous les amateurs de technologie.

Achetez le haut-parleur d’Amazon au meilleur prix

Nous parlons d’un haut-parleur compact, vous pourrez le placer sur votre table de nuit, dans le salon à côté de la télévision, dans la cuisine ou même dans les toilettes. Il aura fière allure et vous permettra d’obtenir toutes sortes d’informations en un coup d’œil. Ici, le terrain visuel se combine à l’auditif pour créer l’une des expériences les plus complètes.

Alexa vous ouvre tout un monde de possibilités, elle n’est pas seulement là pour répondre à des questions simples ou vous informer sur les prévisions météorologiques. Si vous avez des appareils intelligents à la maison ou si vous utilisez des prises comme celles de Tapo, vous aurez la possibilité de contrôler les différents appareils électroménagers de votre maison en utilisant simplement votre voix.

Ne croyez pas que l’ajout d’un écran signifie qu’ils ont négligé l’audio, c’est vraiment important. La qualité sonore de l’Echo Show 5 surprend compte tenu de sa taille, vous n’aurez pas besoin de plus pour remplir toute une pièce de musique. Il vous suffira de demander à Alexa de mettre une bonne playlist.

➡️ Voir l’offre Echo Show (3ème génération)

C’est quelque chose que je ne me lasse pas de dire, si vous voulez commencer à construire votre maison intelligente, le chemin d’Alexa peut être le meilleur. Non seulement c’est l’un des assistants les plus avancés sur le marché, mais il comprend parfaitement le langage naturel et est compatible avec de nombreux dispositifs différents. N’y réfléchissez plus.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :