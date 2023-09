Mauvaises nouvelles: les nouveaux Redmi Note 13 ne résoudront pas le problème avec le capteur de proximité des téléphones Xiaomi

Comme vous le savez déjà, Xiaomi a présenté sa nouvelle gamme Redmi Note 13 le 21 septembre dernier, une nouvelle génération composée du Redmi Note 13 Pro+, du Redmi Note 13 Pro et du Redmi Note 13 5G, qui offrent beaucoup pour un prix assez raisonnable. Cependant, malgré le fait que nous parlions de l’une des séries les plus réussies dans le monde des smartphones, elle traîne un problème assez important depuis ces dernières années.

Cela concerne le capteur de proximité que Xiaomi utilise depuis un certain temps dans certains de ses appareils, et c’est un élément qui pose beaucoup de problèmes à de nombreux utilisateurs dans leur utilisation quotidienne. Et si vous pensiez que cette génération serait différente, tout semble indiquer que nous continuerons avec un nouveau chapitre de cette histoire inquiétante.

Elliptic Labs continue de fournir le capteur de proximité sur les nouveaux Redmi Note 13

Nous l’avons vu sur les Redmi Note 11 et Redmi Note 12, et Xiaomi a confirmé que sur ces nouveaux Redmi Note 13, tout restera pareil. Nous parlons du capteur de proximité virtuel appelé AI INNER BEAUTY fourni par la société norvégienne Elliptic Labs, qui, comme vous le savez déjà, éteint automatiquement l’écran lorsque nous approchons le téléphone de notre oreille, bien qu’il ne soit pas aussi précis que nous le souhaiterions.

L’avantage principal de l’utilisation de ce composant est qu’il permet de supprimer un matériel dédié à cela, qui peut être utilisé pour ajouter d’autres éléments tels qu’une plus grande capacité de batterie. La théorie est très bonne, mais en pratique, il s’agit d’un système qui ne fonctionne pas très bien dans une utilisation quotidienne, et c’est quelque chose que les utilisateurs continuent de subir aujourd’hui.

Cela dit, nous devons également souligner que Laila Danielsen, PDG d’Elliptic Labs, a assuré que cet outil continue de s’améliorer avec le temps grâce à l’intelligence artificielle, qui est capable d’analyser de manière beaucoup plus efficace les ultrasons nécessaires au bon fonctionnement du capteur.

Cependant, notre expérience nous dit qu’il vaut mieux être prudent et attendre de voir comment fonctionne ce composant sur les nouveaux Redmi Note 13, car l’histoire ne joue pas du tout en sa faveur. Nous verrons ce qui se passera finalement, mais il est clair que Xiaomi est déterminé à intégrer un outil qui ne correspond pas vraiment aux besoins de ses utilisateurs.

Source | Xiaomi Today

