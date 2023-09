Combien d’argent auriez-vous maintenant si, au lieu de l’iPhone, vous aviez acheté des actions d’Apple chaque année depuis 2007

Possiblement acheter des actions Apple plutôt que le nouvel iPhone soit une bonne idée.

L’iPhone 14, l’un des derniers smartphones lancés par Apple

Le lancement d’un nouvel iPhone est le moment le plus important d’Apple chaque année. Après tout, leur smartphone est le produit le plus pertinent de l’entreprise en termes de revenus et représente une part significative de leurs bénéfices annuels totaux. C’est pourquoi, selon que le public l’accueille bien ou mal, l’arrivée de chaque nouvel iPhone a un impact direct sur le prix des actions Apple.

En tenant compte de cela, il y a ceux qui se sont posé la question de ce qui se serait passé si, au lieu d’acheter chaque nouvel iPhone lancé depuis 2007, ils avaient consacré la même somme d’argent à acheter des actions de l’entreprise. Nous avons maintenant la réponse à cette question.

Si au lieu d’acheter chaque iPhone, vous aviez acheté des actions Apple, vous auriez maintenant…

TechCrunch a voulu nous éclaircir et calculer combien d’argent aurait maintenant quelqu’un qui aurait utilisé le coût total de chaque nouvel iPhone lancé depuis 2007 pour acheter des actions Apple.

Les chiffres résultants mettent en évidence les affirmations selon lesquelles ceux qui auraient acheté des actions Apple d’une valeur équivalente au coût de chaque nouvel iPhone seraient maintenant millionnaires. En réalité, selon les calculs, celui qui aurait investi environ 16 000 dollars dans des actions aurait réalisé un profit d’environ 131 000 dollars. Les chiffres exacts peuvent être consultés dans le tableau disponible ci-dessous :

Curieusement, si au moment du lancement du premier iPhone, vous en aviez acheté un que vous n’auriez pas sorti de sa boîte et que, 16 ans plus tard, vous l’auriez mis aux enchères, vous auriez pu gagner encore plus d’argent.

Les choses changent si, au lieu d’attendre le lancement de chaque nouvel iPhone, vous aviez investi ces 20 000 dollars pour acheter des actions Apple avant même le lancement du premier iPhone en 2007. Dans ce cas, vous auriez réalisé un profit proche de 1,5 million de dollars. Bien sûr, à cette époque, personne ne pouvait savoir que le smartphone d’Apple remporterait le succès qu’il a finalement connu et qu’il représenterait l’une des plus grandes révolutions de l’industrie technologique.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :