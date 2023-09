Oui, Xiaomi a son propre sèche-cheveux et vous pouvez l’acheter pour moins de 20 euros

Plus de 50% de réduction sur le sèche-cheveux Xiaomi. C’est un appareil compact et silencieux qui sèche et protège efficacement vos cheveux.

Le sèche-cheveux de Xiaomi a un design compact, une puissance de séchage de vos cheveux et un fonctionnement silencieux.

À ce stade de la vie, nous ne sommes plus surpris par la diversité du catalogue de Xiaomi. Téléphones mobiles, montres intelligentes, trottinettes électriques, tablettes, balances, sèche-cheveux… Oui, vous pouvez aussi faire confiance à la marque chinoise pour sécher vos cheveux, et en plus maintenant vous pouvez le faire à un prix spectaculaire. En effet, Xiaomi fais chuter le prix du Mi Ionic Hair Dryer H300, un sèche-cheveux que vous pouvez acheter pour seulement 19,99 euros ce samedi et dimanche.

Le prix de vente recommandé de ce Mi Ionic Hair Dryer H300 est de 44,99 euros, ce qui signifie que pendant ces jours vous pouvez l’acheter à plus de la moitié de son prix. Ce même sèche-cheveux est généralement plus cher dans d’autres stores comme Amazon et PcComponentes, où il est autour de 28 euros. De plus, il est souvent vendu à 39 euros chez MediaMarkt, encore plus cher. Par conséquent, dans le store Xiaomi, vous l’achetez à un prix avantageux et en plus vous économisez les frais de livraison.

Ce Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 se distingue par son design compact, ce qui le rend idéal pour les voyages. De plus, il a la puissance nécessaire pour sécher vos cheveux en quelques minutes sans les endommager, et un fonctionnement silencieux pour ne pas déranger les autres. En bref, c’est un très bon sèche-cheveux pour moins de 20 euros.

Voici le sèche-cheveux Xiaomi qui coûte moins de 20 euros

Ce Mi Hair Dryer H300 est un sèche-cheveux qui fait un excellent travail pour éliminer l’humidité de vos cheveux. Il est équipé d’un moteur haute performance qui génère un puissant flux d’air de 20 m/s. De plus, il dispose d’une technologie qui contrôle automatiquement la température pour qu’elle soit toujours stable, de sorte que vos cheveux soient protégés et conservent une brillance spectaculaire.

Pour contrôler son fonctionnement, il dispose de 2 boutons différents sur la poignée. D’une part, le bouton de température, qui se trouve en haut et que vous devez appuyer pour changer la température. Vous avez 3 options : froid, chaud ou stable à 57 degrés. Un peu plus bas, il y a le bouton avec lequel vous contrôlez la puissance du flux d’air, qui se déplace et vous offre également 3 options : II (élevé), I (bas) ou off.

Cette poignée sur laquelle se trouvent les boutons offre une prise en main très confortable grâce à sa finition douce. À cela s’ajoute le fait que le sèche-cheveux de Xiaomi a un design compact, ce qui en réalité un modèle idéal si vous recherchez un modèle qui s’adapte parfaitement à votre valise pour l’emporter en voyage. Il y a d’autres détails de son design qui attirent l’attention, comme le crochet pour le suspendre situé dans la partie inférieure de la poignée et la buse à double couche pour éviter les brûlures.

Le Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 est un appareil très sûr, avec plusieurs protections qui empêchent la surchauffe. Grâce à l’outil NTC, il détecte la température en temps réel et peut déconnecter automatiquement l’alimentation s’il détecte que la chaleur est trop élevée. Vous remarquerez également cette protection sur son câble d’alimentation, spécialement renforcé.

Nous avons affaire à un sèche-cheveux que vous pouvez utiliser de jour comme de nuit, car il a un fonctionnement très silencieux pour ne pas déranger les autres. En bref, le Mi Ionic Hair Dryer H300 a tout ce dont vous avez besoin dans un sèche-cheveux en échange d’un prix spectaculaire, seulement 19,99 euros dans la boutique Xiaomi. N’oubliez pas que l’offre se termine dans la nuit de ce dimanche 24 septembre. Si vous souhaitez découvrir d’autres appareils intéressants du fabricant, vous pouvez consulter les produits Xiaomi pour la cuisine que nous vous recommandons.

