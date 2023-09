Ce n’est pas sur Google Play, mais cette application gratuite est l’une des plus utiles que tu peux télécharger sur ton Android

Smart Dock est l’une des applications Android les plus utiles que nous avons rencontrées récemment.

L’application Smart Dock sur un smartphone Android / Image : Sam Beckman (YouTube)

Sur Google Play, il y a beaucoup d’excellentes applications pour Android. Mais toutes les bonnes applications ne sont pas disponibles sur le store officiel de Google. C’est pourquoi, de temps en temps, nous parlons d’applications de grande qualité qui ne peuvent pas être téléchargées via le Play Store. Et aujourd’hui, nous allons vous parler d’une de ces applications.

Elle s’appelle Smart Dock et c’est un outil qui promet de changer complètement la façon dont vous utilisez votre téléphone, en ajoutant l’une des fonctionnalités emblématiques des systèmes d’exploitation tels que Windows, macOS ou iPadOS à n’importe quel appareil Android.

Un « dock » d’applications 100% personnalisable sur votre Android

Smart Dock est une application 100% gratuite qui ajoute un « dock » ou barre d’applications en bas de l’écran de votre appareil Android. Il se distingue par son côté entièrement personnalisable, car vous pouvez modifier le style, la forme des icônes et bien plus encore. De plus, il peut s’adapter à tous les types d’appareils, qu’il s’agisse d’un smartphone ou d’une tablette.

Il prend en charge les couleurs dynamiques à partir d’Android 12, de sorte que son interface s’adapte automatiquement aux couleurs du système. Ainsi, il offre une expérience presque native.

Le fonctionnement de l’application est excellent. Lorsque vous activez Smart Dock, une barre d’applications apparaît en bas de l’écran, et les applications changent en fonction des habitudes de l’utilisateur ou de celles qui ont été récemment ouvertes. Il est également possible de fixer vos applications favorites dans la barre pour qu’elles apparaissent en permanence.

Le « dock » disparaît automatiquement au bout de quelques secondes pour économiser de l’espace à l’écran, mais il peut être « invoqué » à tout moment en cliquant sur l’icône de la flèche qui apparaît dans le coin inférieur gauche.

D’autres fonctionnalités intéressantes incluent la possibilité de déployer un tiroir avec toutes les applications en faisant glisser depuis le dock vers le haut, ou l’option de changer le nombre d’applications qui sont affichées dans la barre.

Smart Dock peut être téléchargé gratuitement. Bien qu’il ne soit pas disponible sur Google Play, vous pouvez le trouver sur F-Droid, le célèbre référentiel d’applications open-source pour Android.

Télécharger sur F-Droid | Smart Dock

