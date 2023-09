Seulement 114 euros: ce Xiaomi a tout ce dont tu as besoin et baisse son prix sur Amazon

Vous n’avez pas besoin de payer trop cher pour obtenir un smartphone sûr et équilibré.

Le design du Redmi 10 2022.

Vous n’avez pas mal lu, vous pouvez ramener à la maison l’un des Xiaomi que nous avons le plus recommandé pour moins que ce à quoi vous vous attendez. Le Redmi 10 2022 passe à 114 euros grâce à Amazon, c’est un achat que vous ne pouvez pas manquer. Comme vous le savez déjà, si vous êtes un utilisateur Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

Dans sa fiche technique, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin : un bon écran, un processeur performant, des caméras de qualité et une batterie que vous pourrez exploiter au maximum chaque jour. Dans la boutique Xiaomi, il y a aussi une réduction, mais ses 129,99 euros ne sont pas aussi tentants. Allez-vous laisser échapper le prix d’Amazon ?

Redmi 10 2022 (128 Go)

Achetez le téléphone Xiaomi au meilleur prix

L’écran du téléphone chinois atteint 6,5 pouces, avec une technologie AMOLED, une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce sont des chiffres plus qu’intéressants, très difficiles à trouver sur un smartphone aussi économique. C’est un régal, il déborde de couleurs et se déplace très fluidement.

Vous n’aurez rien à craindre, ce Redmi est capable de fonctionner sans problème avec tous types d’applications. Son cerveau est le Helio G88, une des créations de MediaTek. Vous profiterez d’une bonne performance, vous vous déplacerez en douceur dans chaque tâche que vous ferez. Sa batterie n’est pas en reste, elle atteint les 5 000 mAh et ne vous laissera pas tomber, peu importe vos exigences.

Et qu’en est-il de l’aspect photographique ? Xiaomi s’en sort vraiment bien depuis un moment avec les caméras de ses appareils, même dans les gammes les plus économiques. À l’arrière de notre protagoniste se trouvent un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et une caméra pour le mode portrait. Exploitez-les au maximum où que vous alliez.

Redmi 10 2022 (128 Go)

Ce Redmi 10 2022 est génial pour tous ceux qui recherchent un smartphone complet, équilibré et à prix abordable. Pour moins de 120 euros, il n’a pas de concurrent capable de rivaliser, c’est un achat qui ne vous décevra pas. Tombez amoureux de ses bords arrondis et profitez-en au maximum chaque jour, vous ne le regretterez pas.

Cet article recommande de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :