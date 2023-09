Xiaomi lance un produit révolutionnaire et bon marché pour la maison : tu ne verras plus ta cuisine de la même manière

Xiaomi mise à nouveau sur l’innovation dans un autre produit pour la maison.

Le nouveau réfrigérateur Xiaomi vise à tout révolutionner

Ce n’est pas la première fois, et nous sommes certains que ce ne sera pas la dernière, que Xiaomi présente un produit assez surprenant dans sa gamme. Ces derniers mois, nous avons vu arriver des climatiseurs portables et de petits climatiseurs pour s’adapter au marché estival qui frappait le nord de la planète. Cependant, leurs efforts ne se limitent pas à cela, ils veulent que toute notre maison soit équipée de Xiaomi

C’est pourquoi nous avons devant nous le nouveau Xiaomi Mijia Triple Door, un réfrigérateur au design innovant qui surprend sous tous ses aspects. Xiaomi a déjà travaillé à plusieurs reprises avec ce type de designs, mais il semble maintenant avoir trouvé une formule imbattable par rapport aux années précédentes.

Voici le Xiaomi Mijia Triple Door

Comme vous pouvez le voir dans son design, il s’agit d’un système très original basé sur trois niveaux distincts. Le premier est conçu pour servir de réfrigérateur, tandis que les tiroirs du centre et la partie inférieure sont des congélateurs. Cependant, ce ne sont pas des congélateurs ordinaires car ils sont super rapides et permettent de congeler les aliments et de faire de la glace en très peu de temps. De plus, il est assez grand et a une capacité de 303 litres, ce qui nous permettra de stocker tout ce que nous voulons selon Gizmochina.

Ainsi, il s’agit d’un réfrigérateur parfait pour tous ceux qui recherchent un moyen d’exploiter tout le potentiel du congélateur.

Parmi ses fonctions, nous trouvons :

Il a une capacité de 303 litres, ce qui nous permet de stocker ce que nous voulons à l’intérieur. En réalité, il est assez haut, 1,9 mètre, bien qu’il ne soit pas aussi large que d’habitude.

Il a une division en trois parties, le réfrigérateur, un congélateur et un congélateur secondaire.

Il permet un système de congélation à 360 degrés. En refroidissant toute la surface, il parvient à congeler les choses en très peu de temps .

. Il dispose de fonctions de réfrigérateur intelligent, notamment le réglage de la température via le téléphone portable.

Le nouveau Xiaomi Mijia Triple Door est déjà disponible à la vente. Malheureusement, il est uniquement disponible en Chine, donc s’il arrive un jour, ce sera par le biais d’Aliexpress. Cependant, son prix est incroyable, 2 399 yuans, ce qui équivaut à environ 310 euros. Nous avons donc ici un appareil pour notre maison qui est disponible à un prix bien inférieur à celui de la concurrence.

