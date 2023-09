Voici la meilleure alternative au Kindle Paperwhite : 32 Go de mémoire, résistance à l’eau et des semaines d’autonomie.

Si vous recherchez un lecteur d’e-books qui n’est pas d’Amazon, nous vous recommandons cette excellente alternative de qualité similaire.

Cette alternative au Kindle Paperwhite peut rester jusqu’à 1 heure immergée dans l’eau.

Les Kindle sont les lecteurs d’e-books les plus populaires sur le marché, mais il existe d’autres alternatives moins connues qui offrent une qualité similaire. Nous voulons vous recommander le Kobo Libra 2, un modèle qui rivalise directement avec le Kindle Paperwhite et qui n’a rien à lui envier. Gardez à l’esprit qu’il a un écran de très bonne qualité, 32 Go de mémoire pour stocker vos livres, des semaines d’autonomie de batterie et la capacité de résister à l’eau pendant 1 heure.

Avec le Kobo Libra 2, vous êtes assuré de vivre une expérience de lecture très agréable et, attention, il peut également lire des livres audio. De plus, il a l’avantage d’être régulièrement en promotion. Son prix de vente recommandé est de 199,99 euros, mais vous pouvez l’acheter sur Amazon pour environ 182 euros. Il est moins cher que le Kindle Paperwhite de 32 Go, qui ne descend généralement pas en dessous de 189 euros sur Amazon.

Le Kobo Libra 2 est également disponible chez PcComponentes et chez MediaMarkt, mais il est généralement vendu à partir de 199 euros. Gardez à l’esprit que ce n’est pas l’un des plus connus, mais il figure parmi les meilleurs lecteurs d’e-books du marché actuel. Nous vous expliquons pourquoi.

Kobo Libra 2

Kobo Libra 2, la meilleure alternative au Kindle Paperwhite

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Kobo Libra 2 est un excellent achat. La première est son écran tactile de 7 pouces, une résolution de 1264 x 1680 pixels et une clarté de 300 pixels par pouce. Ce panneau a une qualité suffisante pour que vous puissiez voir à la fois les lettres et les illustrations parfaitement. La technologie antireflet est très utile pendant la journée, et l’éclairage intégré l’est aussi pendant la nuit.

En résumé, vous pouvez l’utiliser pour lire à tout moment et n’importe où, la lisibilité du texte est toujours optimale. Si la lumière vous dérange dans des endroits peu éclairés, vous pouvez la régler manuellement ou activer le mode nuit. Bien sûr, vous pouvez également configurer d’autres aspects tels que la taille des caractères.

Ce Kobo Libra 2 est livré avec 32 Go de stockage, ce qui signifie que vous avez amplement d’espace pour stocker des milliers de livres électroniques. Attention, il peut également stocker des livres audio Kobo, ce qui signifie que nous avons affaire à plus qu’un simple lecteur d’e-books. Il est important de souligner que le Kobo Libra 2 peut lire des livres audio, il est très polyvalent. Pour passer à la page suivante ou retarder la lecture audio, vous pouvez utiliser les boutons latéraux.

Vous ne regretterez pas votre achat également en raison de son autonomie étendue. Cela dépend de l’utilisation de chaque utilisateur, mais vous pouvez être sûr de pouvoir utiliser le lecteur pendant des semaines sans avoir besoin du chargeur. Pour le recharger, vous pouvez utiliser le même chargeur que votre téléphone portable, car l’appareil dispose d’un port USB-C.

Kobo Libra 2

Dans l’expérience avec le Kobo Libra 2, le design est également crucial. Il s’agit d’un appareil compact, pesant 215 grammes et d’une épaisseur de 9 millimètres. En pratique, sa prise en main est très agréable et il peut être transporté confortablement dans un sac à dos pour lire pendant les temps libres au travail ou lors des déplacements en transport en commun. Il convient également de mentionner la résistance à l’eau du lecteur, il peut rester immergé à une profondeur de 2 mètres dans l’eau pendant 1 heure.

En conclusion, le Kobo Libra 2 offre une bonne ergonomie, un écran de grande qualité, de l’espace pour des milliers de livres et une autonomie étendue. Il prouve parfaitement qu’il y a une vie au-delà des Kindle, c’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter sur Amazon, le store où il est généralement le moins cher. Si vous avez Amazon Prime, vous le recevrez chez vous en seulement quelques heures.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :