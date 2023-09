Oui, la voiture Xiaomi pourra se recharger sans câbles : La Chine lui a accordé le brevet

Lorsque nous voyons une VE (véhicule électrique) ou une voiture électrique en cours de chargement, nous la voyons connectée à un câble, que ce soit à une station d’énergie ou à la porte de la maison de son propriétaire. Mais, et si les câbles n’étaient pas nécessaires ? C’est ce que souhaite Xiaomi avec sa Mi Car, son premier véhicule, qui pourra être chargé de manière ‘sans fil’ grâce à un brevet accordé à l’entreprise.

Au départ, une alternative plus curieuse qu’efficace, la charge sans fil s’est améliorée au fil des ans. Et bien qu’elle reste moins efficace que la charge par câble – elle génère plus de chaleur que l’utilisation du câble et le chargement est plus lent -, des entreprises telles que Xiaomi ont amélioré la recharge sans fil sur leurs téléphones mobiles, capables de charger par exemple à 67W de cette manière. Est-il possible d’appliquer cela à d’autres produits, comme le Xiaomi MS 11 EV

La Xiaomi Car avec charge sans fil

Selon le site web de l’Office d’État de la Propriété Intellectuelle de Chine, le brevet « Méthode de charge sans fil, système et support de données » demandé par Xiaomi Auto Technology Co., Ltd. a été accordé, et le numéro de demande est CN114785002B. Cela signifie que le Xiaomi MS 11 EV / Mi Car sera équipé de cette technologie, que ce soit en équipement de série ou en option.

Mais comment fonctionne le processus ? Selon le brevet lui-même, c’est ainsi :

« Après avoir reçu un message de demande de chargement envoyé par le véhicule à charger, le chargeur déterminera l’emplacement de stationnement de destination où est actuellement garé le véhicule à charger Le chargeur détermine la bobine d’induction de destination du groupe de bobines correspondant à l’emplacement de stationnement de destination L’utilisateur doit placer la bobine réceptrice d’énergie électrique montée sur le véhicule à charger à travers la bobine d’induction de destination pour obtenir la position de destination de la bobine réceptrice d’énergie électrique Il utilise n’importe quelle bobine de transfert d’énergie électrique inactive placée à la position prédéfinie en tant que bobine de transfert d’énergie électrique cible et déplace la bobine de transfert d’énergie électrique cible vers la position cible. Ainsi, le véhicule à charger peut être chargé sans fil via la bobine de transfert d’énergie électrique cible et la bobine réceptrice d’énergie électrique ».

Xiaomi MS 11 EV chargeur sans fil

Selon Xiaomi, ce brevet évite la nécessité pour le conducteur de changer constamment la position de stationnement du véhicule à charger afin que la bobine de transfert d’énergie électrique de destination et la bobine réceptrice d’énergie électrique soient exactement alignées. Ainsi, la complexité de l’opération de stationnement du conducteur est réduite et le stationnement du véhicule est amélioré.

Les questions qui se posent sont, par exemple, combien de temps faudra-t-il pour charger la voiture à 100%, et si cette méthode sans fil est plus longue ou plus courte que la prise traditionnelle. Des questions qui seront sûrement répondues au cours de cette période d’environ six mois qui reste avant la présentation de la Xiaomi Car en 2024.

Via | HelloXiaomi

