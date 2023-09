Cette montre Xiaomi n’a pas de rival pour 40 euros : appels Bluetooth, 12 jours de batterie et écran de 1,83 pouces

Si vous recherchez une montre intelligente bon marché, c’est la meilleure option pour moins de 50 euros. Nous vous expliquons pourquoi.

Voici le menu des applications de la montre connectée Xiaomi économique que nous vous recommandons // Image : Urban Techno.

L’intérêt croissant des fabricants de téléphones mobiles pour les montres intelligentes nous offre de nombreuses options pour acheter l’un de ces appareils pour notre poignet. En réalité, vous pouvez obtenir une bonne montre intelligente même lorsque vous voulez dépenser peu d’argent. L’exemple parfait est le Redmi Watch 3 Active, une montre connectée avec un grand écran, une autonomie pouvant aller jusqu’à 12 jours et des fonctionnalités propres à des modèles plus avancés, comme les appels Bluetooth.

Quand nous vous disons que vous pouvez vous procurer cette Redmi Watch 3 Active à peu de frais, nous voulons dire très peu d’argent. Son prix de vente conseillé est de 49,99 euros, mais il est normal que vous puissiez l’acheter plus près des 40 euros dans des stores comme Amazon, le site web de Xiaomi et AliExpress Store. N’oubliez pas non plus PcComponentes et MediaMarkt, car ils ont également tendance à baisser le prix de cette montre connectée Xiaomi.

En fin de compte, la Redmi Watch 3 Active vous offre une expérience de qualité à un prix exceptionnel, seulement 40 euros. Il vaut la peine que vous la découvriez en détail, nous allons donc vous présenter ses principales qualités.

Redmi Watch 3 Active

Redmi Watch 3 Active, une montre sans rival pour 40 euros

La Redmi Watch 3 Active est l’une des meilleures montres intelligentes bon marché pour plusieurs raisons. La première d’entre elles est son design, que nous trouvons simple et joli, que ce soit en gris ou en noir. Comme il s’agit d’un appareil que vous porterez toute la journée, même pour dormir, il est particulièrement important qu’il soit confortable. C’est là que la montre Xiaomi se distingue, car elle ne pèse que 37 grammes et que le bracelet est très agréable au toucher.

Son écran a tout ce dont vous avez besoin pour voir les images sans aucun problème. Il a une grande taille (1,83 pouces), un bon niveau de détails (240×280 pixels) et une luminosité suffisante pour être visible en extérieur (450 nits). En plus de cet écran tactile, la montre connectée est équipée d’un bouton sur le côté droit avec lequel vous pouvez contrôler son fonctionnement. Au fait, grâce à l’application Xiaomi sur votre téléphone, vous pouvez télécharger de superbes cadrans de montre pour décorer l’écran.

Si vous voulez profiter pleinement de la Redmi Watch 3 Active, nous vous recommandons de la maintenir connectée à votre téléphone. Il peut s’agir d’un téléphone Android 6.0 et versions ultérieures, ainsi que iOS 12 et versions supérieures, vous voyez que la compatibilité n’est pas un problème. C’est ainsi que vous pourrez profiter de la fonction phare de la montre, les appels Bluetooth. Lorsqu’il est connecté au téléphone, vous pourrez à la fois passer et recevoir des appels et communiquer avec l’interlocuteur sans aucun problème.

Cette connexion Bluetooth permet également la réception de notifications, la visualisation des informations météorologiques et le contrôle de la lecture de musique, entre autres détails. La Redmi Watch 3 Active sert à bien d’autres choses, comme compter les pas que vous faites dans la journée, surveiller vos entraînements et contrôler votre santé, avec des outils tels que le capteur de fréquence cardiaque et l’analyse du sommeil.

Redmi Watch 3 Active

L’achat est également judicieux en raison de son autonomie étendue, car vous pouvez l’utiliser pendant 12 jours sans avoir besoin de le charger. Bien sûr, tout dépend de l’utilisation que vous en faites. Si vous êtes très exigeant, il est normal que l’autonomie soit plus proche de la semaine complète. Néanmoins, vous n’aurez pas à le charger tous les jours, loin de là.

Enfin, la Redmi Watch 3 Active est une montre intelligente qui vous offrira de nombreuses choses lorsque vous la porterez. Vous n’avez pas besoin de l’enlever lorsque vous vous douchez ou lorsque vous allez à la piscine, car elle est également résistante à l’eau. Tout cela, et bien plus encore, peut être à vous pour environ 40 euros si vous l’achetez chez PcComponentes, chez Amazon, sur le site web de Xiaomi, chez AliExpress Store ou chez MediaMarkt. Comme vous pouvez le voir, les options ne manquent pas.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l'utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission.

