Ceci est l’une des utilisations les plus utiles de ChatGPT. Cela vous permettra de devenir un maître d’Excel.

On vous explique comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour créer des formules Excel en seulement quelques secondes.

Devenez un professionnel d’Excel grâce à l’aide de ChatGPT, le chatbot d’IA développé par OpenAI

ChatGPT, le modèle de langage alimenté par IA développé par Open AI, est un outil complet qui vous permet non seulement de poser toutes sortes de questions, mais également de vous aider dans vos tâches quotidiennes comme rédiger un texte, traduire un article ou créer une application ou un programme.

Au cours des derniers mois, nous vous avons montré comment vous pouvez créer automatiquement des listes de lecture Spotify avec ChatGPT et même comment utiliser le chatbot populaire pour gagner de l’argent. Aujourd’hui, nous allons vous révéler une autre utilisation vraiment utile de l’IA, car nous allons vous expliquer comment ChatGPT peut vous aider à devenir un expert d’Excel.

Excel + ChatGPT: un duo gagnant

Microsoft Excel est bien plus qu’une simple feuille de calcul, car cet outil de productivité vous permet de tirer parti de toutes ses fonctions en insérant toutes sortes de formules. Celles-ci sont organisées en différentes catégories telles que Financières, Dates et Heures, Mathématiques et Trigonométrie, Statistiques, Base de données, Texte ou Logique, mais Excel vous permet également d’utiliser vos propres formules.

Vous le savez sûrement déjà, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’avec ChatGPT, vous allez pouvoir créer des formules Excel rapidement et facilement.

Avant de vous expliquer comment créer des formules Excel avec ChatGPT, vous devez savoir que le chatbot d’OpenAI se base toujours sur la langue de Shakespeare pour vous fournir des réponses à vos questions. En ce qui concerne Excel, il existe une légère différence entre l’anglais et l’français. Cette différence réside dans le fait que, en anglais, les formules Excel séparent les variables par des virgules, tandis qu’en français, elles le font par des points-virgules.

Cela signifie que dans les formules Excel que vous créez avec ChatGPT, vous devrez remplacer les virgules par des points-virgules pour qu’elles fonctionnent correctement.

Maintenant que vous savez cela, pour créer des formules Excel avec ChatGPT, il vous suffit simplement de générer une invitation avec la fonction que vous souhaitez insérer dans Excel. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT de créer une formule qui génère une valeur entre 0 et 1, en fonction de la valeur de la cellule adjacente où la valeur sera zéro si celle-ci est négative et un si elle est positive, le chatbot vous montrera cette formule ainsi qu’une explication de celle-ci, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous:

Donc, si vous souhaitez utiliser cette formule dans Excel, il vous suffit de la copier en cliquant sur le bouton « Copy Code » qui apparaît à droite de celle-ci dans ChatGPT et de modifier les virgules en points-virgules, de sorte que la formule que vous auriez à entrer dans Excel serait la suivante: =SI(A1>=0; 1; 0).

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :