Les meilleures astuces pour recharger plus rapidement la batterie de votre téléphone Android

De nos jours, de nombreux téléphones Android sont déjà équipés d’un système de charge rapide qui leur permet de se recharger complètement en moins d’une heure, mais nous devons nous rappeler qu’il n’est pas bon d’abuser de ce type de charge car, à long terme, cela peut réduire la durée de vie de la batterie.

Malgré le fait que la charge rapide est presque devenue une norme sur le marché, il existe encore des terminaux qui ne disposent pas de cette fonctionnalité ou qui ont une charge « rapide » de moins de 20W et, pour cette raison, nous vous révélons aujourd’hui 9 astuces qui vous permettront de charger votre téléphone Android plus rapidement.

Chargez le téléphone éteint

La meilleure façon de vous assurer que votre téléphone se charge le plus rapidement possible est de le mettre à charger lorsqu’il est éteint, car s’il est allumé, même si vous ne l’utilisez pas, des processus en arrière-plan s’exécutent sans que vous le sachiez.

De plus, la plupart des téléphones Android du marché vous permettent de vérifier le pourcentage de charge lorsqu’ils sont éteints en appuyant sur le bouton d’allumage.

Ne pas utiliser le téléphone pendant la charge

Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas charger le téléphone éteint, il est préférable de ne pas l’utiliser ou de l’utiliser le moins possible, car en plus de ralentir la charge, cela peut également provoquer une surchauffe du téléphone et endommager la batterie.

Utilisez des chargeurs et des câbles certifiés

Pour profiter de la vitesse de charge maximale de votre téléphone en toute sécurité, nous vous recommandons d’utiliser un chargeur et un câble de charge certifiés par le fabricant du téléphone, qu’il s’agisse des originaux ou d’autres que vous avez achetés ultérieurement.

Utiliser un chargeur mural plutôt qu’un port USB

Si vous voulez que votre téléphone se charge le plus rapidement possible, vous devriez le charger, chaque fois que cela est possible, sur une prise murale, car celles-ci fournissent un courant de charge plus rapide que les ports USB d’un ordinateur ou d’une batterie externe.

Chargez le téléphone dans un environnement adapté

Cela peut sembler anodin, mais votre téléphone se chargera plus rapidement si vous le mettez à charger dans un endroit avec des niveaux d’humidité et de température optimaux, car cela évite que l’appareil ne chauffe et n’endommage certains de ses composants.

Fermez toutes les applications avant de mettre le téléphone à charger

Une autre astuce simple qui favorise une charge plus rapide du téléphone est de fermer toutes les applications avant de le mettre en charge, afin qu’elles n’affectent pas la consommation de l’appareil et, par conséquent, sa vitesse de charge.

Désactivez le mode « Always On Display » avant de charger le téléphone

De nombreux smartphones sont maintenant équipés du mode « Always On Display » ou de l’écran toujours activé, qui est très pratique pour afficher l’heure, la météo et les notifications en attente, mais cela ne l’est pas autant pour charger le téléphone.

C’est ainsi parce que l’idéal est que l’écran du téléphone soit complètement éteint pendant la charge et si vous le laissez activé, l’AOD continuera à avoir des pixels allumés.

Activez le mode avion avant de mettre le téléphone en charge

Si vous voulez que votre téléphone se charge le plus rapidement possible, il est également recommandé de désactiver toutes ses connexions avant de le mettre en charge et la manière la plus simple de le faire est d’activer le mode avion.

Désactivez les notifications et mettez le téléphone en mode silencieux

Enfin, une autre action qui permettra à votre téléphone de se charger plus rapidement est de désactiver les notifications et de mettre le téléphone en mode silencieux avant de le mettre en charge. La manière la plus simple de faire cela est d’activer le mode « Ne pas déranger » ou le mode « Silence » à partir du panneau des paramètres rapides de votre Android.

De plus, il est également recommandé, autant que possible, de désactiver la vibration avant de charger l’appareil.

