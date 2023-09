Ce Xiaomi avec 256 Go est le plus vendu du moment sur Amazon

Le Redmi Note 12 Pro 5G est une bête technologique très populaire en ce moment.

Le Redmi Note 12 Pro 5G surpasse de nombreux autres terminaux Android actuels à bien des égards.

Si vous cherchez un téléphone Android à jour, puissant et performant, pouvant faire tourner toutes les applications et jeux et bénéficiant d’une grande capacité de stockage interne, ce Redmi Note 12 Pro 5G est une excellente idée d’achat. Actuellement, il est le téléphone portable le plus vendu sur Amazon, et ce n’est pas étonnant, car il regroupe un certain nombre de caractéristiques remarquables pour réussir.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour environ 265 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, ou sur AliExpress à un prix similaire. Rappelons que le prix de lancement officiel de ce téléphone dans cette version était de 429,99 euros, ce qui n’a pas plu à beaucoup de gens. C’est une version légèrement inférieure au Redmi Note 12 Pro+ 5G que nous avons également analysé à l’époque.

Redmi Note 12 Pro 5G (8/256 Go)

Obtenez le meilleur téléphone de milieu de gamme de 2023, le plus vendu

Le téléphone de Xiaomi est l’un des meilleurs téléphones portables du milieu de gamme actuel. Mais dans le catalogue des smartphones Redmi, il se classe en deuxième position après le Redmi Note 12 Pro+ 5G. Il s’agit d’un téléphone mis à jour vers Android 13 et qui recevra bientôt la nouvelle version d’Android et de MIUI.

Il s’agit d’un smartphone d’à peine 7,9 mm d’épaisseur et de 187 grammes de poids dans un boîtier en plastique qui donne une sensation de grande qualité. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,67″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité atteint les 900 nits, il est compatible HDR10+ et Dolby Vision, et il est protégé par du verre Gorilla Glass 5. De plus, il présente une courbure 3D sur les bords qui le rend plus attrayant au toucher.

À l’intérieur, il cache un puissant processeur Dimensity 1080 de MediaTek et une architecture en 6 nm qui fonctionne à 2,6 GHz. C’est un bon processeur, très efficace en termes de batterie, et il est accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4X et de 256 Go de mémoire interne non extensible. Il obtient 538 000 points au test de performance d’Antutu, vous ne devriez donc avoir aucun problème à ce niveau.

À l’arrière, nous avons un triple appareil photo avec stabilisateur optique composé d’un capteur Sony de 50 MP, d’un objectif grand-angle de 8 MP et d’une lentille macro capables de obtenir 102 points au test de DxOMark. Cet appareil photo peut enregistrer en 4K à 30 images par seconde et en slow motion à 960 images par seconde. Son objectif frontal de 16 MP fait un travail spectaculaire en matière de portraits.

Le téléphone de Xiaomi complète son matériel avec une batterie de 5000 mAh capable de nous donner jusqu’à 3 jours d’autonomie avec une utilisation mesurée, mais il sera difficile de faire moins de 2 jours. Il dispose d’une charge rapide de 67 W, vous pourrez donc le charger de 0 à 100 % en moins de 40 minutes.

Redmi Note 12 Pro 5G (8/256 Go)

Enfin, sa connectivité. Nous avons toutes sortes de puces pour que vous ne vous déconnectiez jamais de ce qui compte vraiment : 5G, NFC, port pour casque, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, infrarouge et double SIM.

