DJI présente prochainement le Mini 4 Pro avec la note de sécurité maximale

Le fabricant chinois conservera la base de son drone professionnel plus compact, mais il avancera désormais avec un système de détection d’obstacles omnidirectionnel et de nombreuses améliorations dans la prise de photos et l’enregistrement vidéo.

Détail de l’image ‘teaser’ publiée par DJI pour promouvoir le lancement du nouveau Mini 4 Pro.

Il y a quelques semaines, nous vous avons présenté le DJI Osmo Action 4 comme l’une des caméras d’action les plus avancées du marché, bien que le fabricant basé à Shenzhen (Chine) soit plus connu à l’échelle mondiale pour ses drones avancés, qui, bien qu’ils soient déjà parmi les meilleurs du marché actuel, vont passer au niveau supérieur dans quelques jours avec le Mini 4 Pro.

Non seulement, comme nous l’ont rapporté les collègues de GizmoChina, le fabricant chinois prévoit de nous présenter officiellement le Mini 4 Pro le 25 septembre prochain, lundi, lors d’un événement qui se déroulera dans son pays natal et dont certains détails nous sont anticipés dans un teaser.

Donc, nous pouvons déjà vous dire que le slogan de DJI pour la nouvelle génération de son drone professionnel plus petit est que « les petites choses deviennent des chefs-d’œuvre », en tenant compte du fait que ses développeurs ont obtenu la note de sécurité la plus élevée de toute son histoire pour le nouveau DJI Mini 4 Pro.

Ils ont voulu le souligner sur l’image, car la tête du drone est montrée avec ce nouveau système d’évitement d’obstacles qui fonctionne à 360 degrés même dans des conditions de luminosité maximale. C’est précisément cet élément distinctif qui justifie le lancement de la quatrième itération du DJI Mini Pro.

DJI Mini 4 Pro, galerie d’images dévoilée

Ainsi, le piloter sera un jeu d’enfant car pour commencer il n’est pas nécessaire d’avoir une licence, et ce parce qu’il pèse 249 grammes, en restant à la limite de la réglementation. De plus, il avance considérablement avec ce système capable de détecter les obstacles et d’éviter les accidents de manière omnidirectionnelle, où qu’il aille.

C’est pourquoi il sera le drone le plus sûr à piloter de tout le catalogue de DJI.

Le design sera compact et similaire à celui actuel, avec des ailes pliables et un système de cardan pour la caméra principale qui ne diffère pas de ce qui est connu. Il ne manque pas ce mode de prise de photos verticales qui a fait le bonheur des utilisateurs, avec des améliorations dans une capacité d’enregistrement vidéo qui monte jusqu’à une résolution 4K à 100 images par seconde. Quant à lui, le capteur principal peut prendre des photos de 48 mégapixels.

Enfin, il a été révélé que la transmission du drone fonctionne parfaitement jusqu’à une distance de 20 kilomètres, avec une batterie suffisante pour une autonomie allant jusqu’à 34 minutes dans des conditions de vol normales.

